„Was auch immer passiert, zumindest sind wir zu Hause“

Die Familie von Nataliya Tadeyeva lebte einen Monat lang in einem Haus in Manderen (F), an der Grenze zu Luxemburg. Dann zogen Mutter, Kinder und Großeltern nach Bratislava, wo eine der Tochtergesellschaften von Nataliyas Unternehmen ihren Sitz hat.

Als die ukrainische Regierung bekannt gab, dass die US-Botschaft in die ukrainische Hauptstadt zurückkehren würde, beschloss Nataliya, dass es Zeit war, nach Hause zurückzukehren. „Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht dort war, wo ich sein sollte. Es ist ein Unterschied, ob man Tourist oder Einwanderer ist, der auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Seit dem 26. Mai sind wir also wieder hier, und ich bereue es nicht“, sagt Nataliya.

Überall Anzeichen der Verwahrlosung

Als sie in Swjatopetriwske ankamen, ein Dorf etwa zehn Kilometer außerhalb von Kiew, war das Haus intakt, wies aber einige Anzeichen der Verwahrlosung auf: überall Schmutz und abgelaufene Lebensmittel. Das Dach hat einige Löcher von herabfallenden Trümmern von Raketen.

„Als ich hier nach Hause kam, wollte ich als Erstes in meinem Bett schlafen“, sagt die elfjährige Solomiya. „Im September möchte ich wieder zur Schule gehen. Sie bauen bereits Bunker, damit wir uns vor den Bomben verstecken können, falls es nötig ist.“

Allmählich versuchen Mutter und Kinder, eine normale Routine mit Einkaufstouren, Besuchen im Einkaufszentrum und sogar im Kino wieder aufzunehmen. „Es gibt Geschäfte, die geschlossen haben, große ausländische Marken wie Zara und H&M, aber der lokale Handel funktioniert weiter“, sagt Nataliya.

„Die Preise sind nicht gleich, alles ist teurer, fast wie in Deutschland oder Luxemburg, aber das bringt die Leute nicht dazu, mit dem Konsum aufzuhören, denn sie wissen, dass das Geld zirkulieren muss, um das Land wieder aufzubauen.“

Nataliya zufolge gibt es keinen Mangel an Lebensmitteln oder frischen Produkten. Nur das Öl wird allmählich knapp, weil die Ölvorkommen des Landes zerstört wurden, aber die Ukrainer sind dabei, die Situation zu ändern. „Elektroautos sind ziemlich beliebt geworden“, lacht Nataliya.

„Wir haben keine Reichtümer wie die Russen, die Gas oder Öl haben, aber wir haben eine Superkraft, wie man sieht. Wir ernähren Europa weiterhin, exportieren unsere Produkte und sind immer stolzer auf unsere Nation, unsere Sprache und unsere Geschichte. Und wir sind geeinter als je zuvor.“

Von den 7,5 Millionen Ukrainern, die sich innerhalb der EU auf der Flucht vor dem russischen Angriffskrieg befinden, genießen 4.054 von ihnen in Luxemburg einen temporären Schutzstatus, darunter 2.107 Frauen und 1.496 Kinder. Zusätzlich profitieren 145 Drittstaatenangehörige, die sich vor Beginn des Krieges in der Ukraine aufhielten, vom temporären Schutzstatus in Luxemburg.

