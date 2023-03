Das Spektakel um die mögliche Anklage gegen Donald Trump in New York verblasst gegenüber den potenziellen Konsequenzen der Ermittlungen in Georgia und Washington. Der Ex-Präsident könnte bald vor fünf Gerichten gleichzeitig stehen.

Warum Trump gleich fünfmal angeklagt werden könnte

