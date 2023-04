Der US-Präsident stattete Nordirland einen Kurzbesuch ab, um das Karfreitagsabkommen zu feiern. Der Zeitpunkt war politisch heikel.

International 4 2 Min.

Nordirland

Joe Biden übt sich in Belfast in Zurückhaltung

Der US-Präsident stattete Nordirland einen Kurzbesuch ab, um das Karfreitagsabkommen zu feiern. Der Zeitpunkt war politisch heikel.

Von Peter Stäuber (London)

Am Ende war Joe Bidens Besuch in Nordirland kaum mehr als eine Stippvisite. Der US-Präsident war am Dienstagabend nach Belfast gereist, um das 25. Jubiläum des Karfreitagsabkommens zu feiern, das den Nordirland-Konflikt beendete. Doch die Visite blieb kurz. Biden traf sich am Mittwochmorgen mit mehreren nordirischen Parteichefs zu einigen kurzen Unterhaltungen, dann hielt er eine 25-minütige Rede in der Ulster University. Die von der britischen Regierung als „bilaterales Gespräch“ angekündigte Unterredung mit Rishi Sunak stellte sich als bloßes Teekränzchen heraus. Wenige Stunden später ging es schon weiter in die Republik Irland.

Nordirland und der lange Schatten der Troubles Vor 25 Jahren wurde der Nordirlandkonflikt beendet. Aber noch immer suchen Angehörige der Opfer nach Antworten. Eine Spurensuche in Belfast.

Aber immerhin blieben die befürchteten Kontroversen aus. Denn Bidens Besuch kam zu einem heiklen Zeitpunkt. Die nordirische Democratic Unionist Party (DUP) ist von allen Seiten unter Druck, ihren Regierungsboykott endlich aufzugeben und nach mehr als einem Jahr eine nordirische Regierung zuzulassen. Mit ihrer Blockade protestiert die DUP gegen die Zollkontrollen zwischen Großbritannien und Nordirland, die seit dem Brexit gelten.

Stolz auf irische Wurzeln

Vertreter der Hardliner-Partei hatten im Vorfeld gewarnt, dass sie es überhaupt nicht goutieren würden, wenn von Biden irgendwelche Mahnungen kommen würden; sie werfen ihm ohnehin Voreingenommenheit für die republikanische Seite vor. Biden ist nach John F. Kennedy erst der zweite katholische US-Präsident, und er ist überaus stolz auf seine irischen Wurzeln – auf seiner zweitägigen Irland-Reise wird er sich mit einigen entfernten Verwandten treffen.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Nach seiner Rede an der Belfaster Universität posierte Biden für Selfies mit den Studenten. Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Nach seiner Rede an der Belfaster Universität posierte Biden für Selfies mit den Studenten. Foto: AFP Ein Demonstrant mit einer Maske, die US-Präsident Joe Biden darstellt, steht in Belfast vor der Ulster Universit Foto: AFP Joe Biden (links) traf sich mit Rishi Sunak, Premierminister von Großbritannien, im Grand Central Hotel von Belfast. Foto: dpa Joe Biden umarmt James Martin, Hauptdarsteller des kürzlich mit einem Oscar ausgezeichneten Kurzfilms "An Irish Goodbye". Foto: dpa

In den Augen mancher Unionisten macht ihn das verdächtig. „Er ist anti-britisch“, sagte der DUP-Abgeordnete Sammy Wilson. „Er ist pro-republikanisch, und er hat aus seiner Antipathie gegen die Protestanten kein Geheimnis gemacht.“ Das Weiße Haus versuchte umgehend, solche Vorwürfe zu kontern: Biden sei zwar stolz auf seine irischen Wurzeln, aber überhaupt nicht anti-britisch; er stehe voll hinter dem Friedensprozess.

Großer Bogen um kontroverse Themen

In seiner Rede machte Biden einen großen Bogen um kontroverse Themen. Er beschränkte sich darauf, das Karfreitagsabkommen zu würdigen und dessen Bedeutung für Nordirland herauszustellen. Als er 1991 erstmals als Senator nach Nordirland gekommen sei, schien der Friede weit weg, sagte er. Es brauchte „lange, harte Jahre der Arbeit“, um den Kompromiss zu schließen.

Biden ist nach John F. Kennedy erst der zweite katholische US-Präsident, und er ist überaus stolz auf seine irischen Wurzeln.

Die USA spielten eine wichtige Rolle in diesem Prozess – den Vorsitz der Gespräche hatte der US-Senator George Mitchell inne, und Bidens Vorgänger Bill Clinton war immer wieder in Kontakt mit den Unterhändlern auf beiden Seiten. Clintons dreitägiger Besuch in der Unruheprovinz 1995 war ein Großereignis, das vielen Nordiren in guter Erinnerung ist. Biden versprach, dass „die Vereinigten Staaten von Amerika weiterhin Ihr Partner bleiben wird, um die Zukunft aufzubauen, die die jungen Menschen verdienen. Das ist wichtig für uns Amerikaner, und für mich persönlich.“

Der leidvolle Weg zur historischen Einigung Das Karfreitagsabkommen beendete den nordirischen Bürgerkrieg. Ganz überwunden sind die Spannungen jedoch bis heute nicht.

Als er dann doch noch einige mahnende Worte sprach und sich für eine Wiederherstellung der Regierung in Belfast aussprach, ging er überaus umsichtig vor. „Ich hoffe, es nicht zu vermessen, wenn ich als Freund sage, dass die demokratischen Institutionen, die durch das Karfreitagsabkommen aufgebaut wurden, entscheidend sind für die Zukunft Nordirlands.“ Er hoffe, dass bald eine Exekutive stehe – „aber das liegt in Ihrem Ermessen.“ Und kurz nach dem Ende seiner Rede war der Besuch in Belfast auch schon vorbei.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.