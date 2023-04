Trotz zuletzt gesunkener Zahlen spricht Österreichs Innenminister von wachsendem Migrationsdruck. Das lässt Jean Asselborn nicht gelten.

Warum Österreich weiterhin Grenzkontrollen anstrebt

Trotz zuletzt gesunkener Zahlen spricht Österreichs Innenminister von wachsendem Migrationsdruck. Das lässt Jean Asselborn nicht gelten.

Von Stefan Schocher (Wien)

Gerhard Karner (ÖVP) serviert die Boulevard-Schlagzeile für seine Botschaft gleich frei Haus mit: Es gelte, „weiter konsequent auf die Asylbremse zu steigen“, so der österreichische Innenminister am Dienstag in einem Radiointerview, in dem Österreichs oberster Zeremonienmeister für die innere Sicherheit des Landes ankündigte, noch diese Woche bei der EU-Kommission eine Verlängerung der Grenzkontrollen zu Ungarn und Slowenien um weitere sechs Monate beantragen zu wollen.

Die Zustimmung der EU-Kommission für das aktuelle Kontrollregime läuft am 11. Mai aus. „Notwendig“ sei eine Verlängerung, so Karner. Es gelte, „Asylmissbrauch zu verhindern“.

Migration ist ein Themenfeld in Österreich, in dem so etwas wie ein politischer Wettlauf um die härteste Linie stattfindet: Da ist die rechtsextreme oppositionelle FPÖ am Rand des Verfassungsrahmens, da ist die oppositionelle SPÖ, die der FPÖ immer wieder Schützenhilfe leistet, da ist die ÖVP, die in den vergangenen Jahren dazu übergegangen ist, die FPÖ in vielen Bereichen zu kopieren.

Und so wird nach Belieben mit Zahlen jongliert. Da geistert zum Beispiel jene umher: 112.272. So viele Personen haben im Jahr 2022 in Österreich einen Asylantrag gestellt. Das war in der Tat die mit Abstand höchste Zahl in der EU. Und es war auch an sich für Österreich gesehen eine Rekordzahl: 2015 waren es 88.340 Anträge.

Ukrainer fallen aus der Statistik

Ein Umstand ist das, den Karner wie auch Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) immer wieder gerne betonen. Und so auch diesmal: Im Vorjahr habe es „einen unglaublich hohen Migrationsdruck“ gegeben, so Karner. „Daher war es notwendig, diese Kontrollen fortzusetzen.“

Die Sache hat allerdings einen Haken: Die Kontrollen an der grünen Grenze zu Ungarn und zu Slowenien wurden in den vergangenen Jahren massiv ausgeweitet. Mehr Kontrollen an den Grenzen führen zu mehr Aufgriffen. Und mehr Aufgriffe haben wiederum höhere Antragszahlen zur Folge. Denn wer nicht sofort abgeschoben werden will, stellt einen Antrag, der nach geltendem internationalem Recht vor Abschiebung schützt.

Österreich ist ein Flucht-Transitland, nur die wenigsten Antragsteller bleiben.

Allerdings: Nur die wenigsten dieser 112.272 Antragsteller sind auch tatsächlich in Österreich geblieben. In der Grundversorgung – also in staatlicher Obhut während des laufenden Asylverfahrens – befinden sich aktuell (stand März 2023) lediglich 87.813 Personen. Tendenz sinkend. Von diesen 87.813 Menschen sind aber wiederum ganze 53.860 Ukrainer, also Personen, die Österreich regulär hat einreisen lassen. Bleiben: 33.953 Personen, die aber nicht zwingend 2022 nach Österreich gekommen sind, was an der langen Verfahrensdauer liegt. Der Schluss daraus: Österreich ist ein Flucht-Transitland, nur die wenigsten Antragsteller bleiben.

Keine Misstöne zwischen Wien und Budapest

Grenzschutz und Asyl sind allerdings Lieblingsthemen der Regierung in Wien. Zuletzt hat Österreich den Schengen-Beitritt Rumäniens und Bulgariens verhindert. Zugleich hieß es, man wolle mehreren Westbalkan-Staaten beim Grenzschutz helfen. Auch ein Flüchtlingslager inklusive Abschiebezentrum und Gefängnis nahe Bihac in Bosnien wird vermutlich mit Hilfe aus Österreich errichtet. Und auf den Verdacht schwerer Menschenrechtsverstöße kroatischer Grenzer an der Grenze zu Bosnien angesprochen, sagte Karner jetzt lediglich: Diese Vorgänge würden „zeigen, wie schwierig dieser Job ist“.

Der Tenor ist immer derselbe: Schengen sei dysfunktional. Und die Kritik richtet sich durchwegs an Brüssel und nicht etwa an Budapest, das zwar eine Schengen-Außengrenze zu verwalten hat, Migranten aber durchwinkt. Zwischen Wien und Budapest gibt es in der Sache keine Misstöne.

Ganz anders zwischen Wien und Ljubljana. Das slowenische Außenministerium wies den Plan, die Kontrollen zu verlängern, als „unbegründet“ zurück. In einer Mitteilung heißt es, man sei überzeugt, „dass Österreich die Gefahr einer neuen Sicherheitsbedrohung nicht bewiesen“ habe.

Eine Verlängerung von Kontrollen an der Schengengrenze könne es nur dann geben, wenn es eine „neue, ernste Bedrohung für die Öffentlichkeit“ gebe. Slowenische, aber auch österreichische Statistiken würden ein Sinken der irregulären Grenzübertritte zeigen. Tatsächlich sind die Zahlen seit November auch massiv gesunken. Karner verweist dennoch auf einen erhöhten Migrationsdruck in Slowenien und Italien. Österreich müsse „rechtzeitig“ darauf reagieren und sich wappnen.

Asselborn mahnt Einhaltung der Schengen-Regeln an Außenminister Jean Asselborn zeigt sich besorgt über die Grenzpolitik Österreichs. Die gegenwärtigen Grenzkontrollen seien rein innenpolitisch motiviert; die Wiener Regierung wollten den Gefolgsleuten der FPÖ zeigen, dass sie etwas tun für die Sicherheit des Landes, sagte Asselborn auf Anfrage des „Luxemburger Wort“. Die EU dürfe Österreich keine weitere Ausnahmegenehmigung erteilen: „Die Kommission müsste endlich ihre Verantwortung übernehmen und bei diesen Grenzschließungen den Vertrag noch mal lesen. Da ist genau beschrieben, dass man stichhaltige Argumente haben muss.“ Ein vermeintlicher Migrationsdruck sei nicht stichhaltig. Nicht nur Österreich, auch andere Länder machten Druck auf das Schengensystem. „Die Kommission darf das nicht still und leise immer wieder schlucken, das schadet Europa“, betonte Asselborn. „Wenn das so weitergeht, dann bricht Schengen ein und die kommenden Generationen werden die größte Errungenschaft der europäischen Einigung, nämlich die Freizügigkeit, nicht mehr vorfinden.“ (mer)

