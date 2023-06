Der konservative Regierungschef will künftig mit absoluter Mehrheit regieren. Derweil steht die politische Zukunft eines Ex-Premiers auf dem Spiel.

Griechenland

Warum Mitsotakis die Neuwahlen wohl klar gewinnen wird

Von Gerd Höhler (Athen)

Die Wahlberechtigten in Griechenland entscheiden am Sonntag, wer das Land in den nächsten vier Jahren regieren soll. Der bisherige Premierminister Kyriakos Mitsotakis und seine konservative Nea Dimokratia (ND) gehen als Favoriten in die Abstimmung.

In jüngsten Umfragen, die während der vergangenen Tage veröffentlicht wurden, liegt die ND mit rund 40 Prozent weit vor dem Bündnis der radikalen Linken (Syriza), das nur auf knapp 20 Prozent kommt und damit zweitstärkste Partei ist. Die Umfrageergebnisse entsprechen in etwa dem Ergebnis der Parlamentswahl vom 21. Mai.

Damals verfehlte die seit 2019 regierende ND mit 146 der 300 Mandate knapp die absolute Mehrheit im neuen Parlament. Weil keine Regierungsbildung möglich war, wird am Sonntag erneut gewählt. Doch diesmal kommt ein Wahlrecht zur Anwendung, das der stärksten Partei bei der Sitzverteilung einen Bonus von bis zu 50 Mandaten gibt. Den Umfragen zufolge kann Mitsotakis so mit rund 160 der 300 Sitze rechnen. Das wäre ein klares Mandat für eine zweite Amtszeit.

Für Syriza-Chef und Ex-Premier Alexis Tsipras könnte es nach der Wahl eng werden. Seine politische Zukunft steht auf dem Spiel. Foto: AFP

Fehlende Wechselstimmung

Auch persönlich bekommt Mitsotakis in den Umfragen gute Noten: 40 Prozent der Befragten möchten ihn als nächsten Ministerpräsidenten sehen. Dem Syriza-Vorsitzenden Alexis Tsipras, der Griechenland von 2015 bis 2019 regierte, wollen nur 15 Prozent dieses Amt noch einmal anvertrauen. Vor allem in der Wirtschafts- und Finanzpolitik traut eine Mehrheit der Befragten den Konservativen mehr zu als der radikalen Linken. 34 Prozent glauben, dass die ND das bessere Konzept hat. Nur 14 Prozent sagen das vom Linksbündnis Syriza.

In den vergangenen Jahren hat das einstige Krisenland eine erstaunliche Wende geschafft. Beim Wirtschaftswachstum liegt Griechenland seit 2021 in der Spitzengruppe der EU-Staaten. Kein anderer Staat der Währungsunion hat seine Schuldenquote in den zurückliegenden zwei Jahren so drastisch gesenkt wie Griechenland. Die Arbeitslosenquote liegt auf dem niedrigsten Stand seit 13 Jahren.

Die erste Mitsotakis-Amtszeit war vor allem von Ausnahmesituationen beherrscht: Erst mussten Zehntausende Migranten wochenlang an der türkisch-griechischen Grenze ausharren, dann stürzte die Pandemie das Land zurück in die Rezession. Als die gerade überwunden war, brachten der russische Überfall auf die Ukraine, die Energiepreisexplosion und die Inflation neue Herausforderungen. Im Sommer 2022 eskalierten dann auch noch die Spannungen mit der benachbarten Türkei.

Tsipras in der Bredouille

Mitsotakis hatte im Wahlkampf für einen klaren Wählerauftrag geworben, um in den kommenden vier Jahren wichtige Reformen umsetzen zu können, die wegen des Krisenmanagements in den ersten vier Jahren zurückstehen mussten. Dazu gehören vor allem die Sanierung des staatlichen Gesundheitswesens, eine Justizreform, um die Rechtsprechung zu beschleunigen, und eine Reform des Bildungswesens. Auch bei den öffentlichen Unternehmen gibt es noch viele Missstände, wie das schwere Zugunglück vom Februar zeigte. Die Katastrophe, die 57 Todesopfer forderte, war auf krasse Versäumnisse beim staatlichen Bahnunternehmen OSE zurückzuführen.

Für den radikal-linken Syriza-Chef Tsipras geht es am kommenden Sonntag auch um seine eigene politische Zukunft. Seine Partei hatte bei der Wahl vor vier Wochen gegenüber 2019 mehr als ein Drittel ihrer Wähler verloren. Auch die Wahlhilfe des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz, der wenige Wochen vor der Wahl Tsipras demonstrativ in Berlin empfing, konnte den Niedergang nicht abwenden.

Wenn Syriza bei dem Urnengang am Sonntag sein Ergebnis nicht deutlich verbessert oder sogar weitere Stimmen verliert, was sich in einigen Umfragen andeutet, dürfte die Führungsfrage auf die Tagesordnung kommen. Tsipras hat bisher allerdings nicht zu erkennen gegeben, dass er auf den Parteivorsitz verzichten will.

