Wie brisant sind die jüngsten US-Geheimdienst-Enthüllungen? Der Washingtoner Korrespondent warnt vor voreiligen Schlüssen.

Podcast Wortwechsel

Warum die US-Leaks eine Desinformationskampagne sein könnten

Michael MERTEN Wie brisant sind die jüngsten US-Geheimdienst-Enthüllungen? Der Washingtoner Korrespondent warnt vor voreiligen Schlüssen.

Einer der größten Geheimdienst-Skandale in der Geschichte der USA hält seit Tagen die Weltöffentlichkeit in Atem. Doch auch nach den jüngsten Enthüllungen über die Hintergründe des massiven Datenlecks, bei dem mutmaßliche geheime ukrainische Militärberichte ans Licht kamen, hält der Amerikaexperte Thomas Spang die Brisanz der Enthüllungen für überschätzt. „Ich bin immer noch auf der Suche nach der harten Nachricht“, sagt der langjährige Washingtoner Korrespondent des „Luxemburger Wort“ im Polit-Podcast „Wortwechsel“. „Für Zeitungsschlagzeilen ist es gut, aber ob das wirklich militärisch für andere Geheimdienste so viel Erhellendes zutage befördert hat, das wage ich zu bezweifeln.“

USA gehen angeblich vom Scheitern der Ukraine-Offensive aus Ein rätselhafter „Leak“ amerikanischer Geheimdokumente bringt US-Behörden in Erklärungsnot. Auch Peinlichkeiten anderer Länder sind Thema.

Zwar sei in den letzten Tagen über die Leaks zu ukrainischen Truppenbewegungen berichtet worden, doch er gehe davon aus, dass die russische Aufklärung weitgehend über derlei militärische Sachverhalte bescheid wisse. „Dass der Ukraine die Munition ausgeht, das ist seit Anfang des Jahres überall nachzulesen“, so Spang. Er rät zu großer Vorsicht im Umgang mit den Daten: „Wir wissen aus der Vergangenheit, dass militärische Offensiven immer auch von Desinformationskampagnen begleitet worden waren. Immer.“

Thomas Spang ist der Washingtoner Korrespondent des "Luxemburger Wort". Foto: Screenshot

Dies beziehe sich auch auf die kolportierte Einschätzung aus den Geheimdokumenten, dass die amerikanische Militärführung davon ausgehe, dass die Ukraine bei ihrer geplanten Frühjahrsoffensive nur sehr begrenzte Gewinne erzielen könne. „Das kann auch Teil einer Desinformationskampagne sein“, so Spang. „Solche Kampagnen können ja darin bestehen, glaubwürdige, echte Dokumente und nicht so echte Dokumente miteinander zu vermischen. Vielleicht mit einer Intention.“

Dieser Podcast wird produziert vom Luxemburger Wort

Redaktion: Michael Merten

Moderation: Michael Merten

Gast: Thomas Spang

Produktion: Marc Blasius

Foto, Video: Marc Blasius

Folgt uns:

www.wort.lu

Twitter: @Wort_LU

Facebook: @wort.lu.de

Instagram: @luxemburger_wort

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.