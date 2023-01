30 Jahre lang haben die deutschen Grünen gegen die Braunkohle gekämpft - jetzt sind die alten Klimaschützer für die neuen nur noch die Bösen.

Streit um Lützerath

Warum die Lützerath-Aktivisten auch gegen die Grünen kämpfen

Cornelie BARTHELME 30 Jahre lang haben die deutschen Grünen gegen die Braunkohle gekämpft - jetzt sind die alten Klimaschützer für die neuen nur noch die Bösen.

Von Cornelie Barthelme (Berlin)

Bis Donnerstagmittag ist Kathrin Henneberger nur eine lokale Berühmtheit. Bekannt bei den Gegnern von Kernenergie und Braunkohlestrom. Dann, am Tag vor der Räumung von Lützerath, gibt Henneberger dem Mittagsmagazin der ARD ein Interview. Hinter ihr ist erst eine Kette von weißbehelmten Polizisten zu sehen, dann ein bisschen Wiese, dann ein paar Häuser des Dorfs. An einem hängt, groß und weithin sichtbar, ein Transparent. „1,5℃ heißt: Lützerath bleibt!“

Video: Was die Aktivisten in Lützerath bewegt Am Mittwoch könnte es zur Räumung kommen. Eine junge Frau im besetzten Braunkohleort erklärt, wieso der Protest gerade jetzt wichtig ist.

Lützerath bleibt nicht, Henneberger weiß das. Am 2. Dezember 2022 hat der Bundestag das „Gesetz zur Beschleunigung des Braunkohleausstiegs im Rheinischen Revier“ verabschiedet. Es ist eine namentliche Abstimmung gewesen, man kann alles nachlesen. Henneberger hat sich enthalten. Als einzige von 118 in der Fraktion der Grünen. Aber Henneberger ist auch die einzige, in deren Wahlkreis das Braunkohlegebiet Garzweiler liegt. Und Lützerath. Noch.

Fünf Dörfer werden bleiben, doch Lützerath ist der Preis dafür.

16 Grüne haben das Gesetz abgelehnt. 101 aber waren und sind dafür, dass die Braunkohlezeit im Rheinland 2030 zu Ende sein wird, acht Jahre früher als geplant und als im Osten der Republik, in der Lausitz. Dass fünf Dörfer und drei Bauernhöfe deshalb das Braunkohlezeitalter überleben werden. Und sie akzeptieren den Preis. Dass Lützerath stirbt.

Handel mit RWE

So haben es, im Oktober, der grüne Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck, und die grüne Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie von Nordrhein-Westfalen, Mona Neubaur, mit dem Energiekonzern RWE ausgehandelt. Bei der Verkündung des Kompromisses klang Habeck überzeugt, Neubaur eher werbend, mit einem kleinen Zittern in der Stimme, als sei sie nicht sicher, was nun folgen würde.

Vielleicht hatte Neubaur es aber auch schon gewusst. Keine zwei Wochen nach der Einigung nämlich fetzten sich die Delegierten beim grünen Bundesparteitag wegen des Deals bis an die Zerreißgrenze. Die Abstimmung fiel mit 315 zu 294 Stimmen denkbar knapp aus. Habeck warf sich mit seiner ganzen Vizekanzler-Autorität in den Streit. Pries den vorgezogenen Ausstieg als Riesenerfolg - und wies die Schuld, dass es nicht noch schneller zu Ende geht mit der Kohle, den Berliner Koalitionspartnern zu. Auch andere Spitzengrüne in der Hauptstadt sagen, mit SPD und FDP sei einfach nicht mehr drin. Und verweisen auf den Koalitionsvertrag, in dem das Jahr 2030 ja mit dem Zusatz „idealerweise“ abgeschwächt sei. In NRW aber sei es jetzt fix.

Und Lützerath stirbt. Dem Energieriesen RWE, dem das Dorf ja längst gehört - als Letzter hat, nach vieler vergeblicher Gegenwehr vor Gericht, im April 2022 der Bauer Eckhardt Heukamp seinen Hof zwangsverkauft - kann es gar nicht schnell genug gehen. Denn machen die Abrissbagger das Dorf nicht platt, ehe an den Bäumen die Blätter ausschlagen, muss RWE mit dem Kohlefördern warten bis zum Herbst. Der Konzern hält also gerade noch eine Weihnachts- und Silvesterruhe ein - dann legt er los.

Demo zum Erhalt von Lützerath. Foto: AFP

Und damit auch frei, dass die Grünen durch ihren Deal mit einem Mal den Klimaaktivisten nicht mehr als Verbündete gelten - sondern als Verräter, bestenfalls. Vielleicht sogar als Feinde. Am Sonntag vor dem Räumungsbeginn spielt im sogenannten Protestcamp die Kölner Poprock-Band AnnenMayKantereit, sie hat einen Song mitgebracht für Lützerath: „Haaabeck, Haaabeck, du warst mal ok, Haaabeck, Haaabeck, dann kam RWE…“ Im Publikum: Kathrin Henneberger. Bis zum Interview ist es noch knapp drei Tage hin.

Haaabeck, Haaabeck, du warst mal ok, Haaabeck, Haaabeck, dann kam RWE… Kölner Poprock-Band AnnenMayKantereit

Henneberger, die grüne Abgeordnete, ist als Klimaaktivistin ins Parlament gewählt worden. Im Internet steht neben ihrem Kandidatin-Video „Vom Tagebau in den Bundestag“, sie war eine Zeit Sprecherin des Bündnisses „Ende Gelände“. Sie hat die Kohlebagger blockiert, die stracks auf Lützerath zuhalten. Und jetzt wird sie gefragt, was aus dem Versprechen ihrer Partei geworden ist, dass niemand mehr sein Zuhause verlassen müsse. Henneberger sagt atemlos, dass auch Eckhardt Heukamp gehen musste, liege am Bergrecht. „Das Bergrecht kennt die Klimakrise nicht.“

Und es liege an RWE. „Der Konzern hat zu viel Macht. Das ist, was ich nach einem Jahr Bundestag gelernt habe.“ Zum Vorhalt, dass aber die Grünen, vorneweg Habeck, den Deal gemacht hätten, sagt Henneberger: „Ich finde es immer viel zu einfach, nur auf die Grünen einzuhauen.“ Jetzt klingt sie nicht nur atem-, sondern auch ratlos.



Denn Lützerath bleibt nicht. Und Henneberger kann es weder sich noch der Republik erklären. Und auch nicht, warum der Protest, der doch ihr eigener ist, sich plötzlich gegen die Grünen richtet. Und also gegen sie.

Verletzte bei Zusammenstößen am Rande von Klima-Demo (dpa) Bei Zusammenstößen zwischen Klima-Demonstranten und der Polizei vor dem Dorf Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier sind am Samstag nach Polizeiangaben Menschen verletzt worden. Es habe Verletzte auf beiden Seiten gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Samstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Die genaue Zahl der Verletzten und die näheren Umstände wurden zunächst nicht bekannt. Zu den Zusammenstößen kam es am Rande einer Großdemonstration gegen die Räumung des Ortes für den Tagebau. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Schlagstöcke ein. Die Polizei sprach von 15.000 Teilnehmern, die Veranstalter schätzten die Zahl auf 35.000.

