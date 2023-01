Deutschlands Verteidigungsminister ist ohne klare Panzer-Zusage nach Ramstein gekommen. Luxemburg sieht die Ukraine-Konferenz dennoch positiv.

Ukraine-Krieg

Warum Deutschland weiter in der Panzerfrage zögert

Von Cornelie Barthelme (Berlin)

Wer wissen will, was der deutsche Kanzler denkt - der kann Steffen Hebestreit fragen. Der ist Sprecher von Olaf Scholz, schon seit fast fünf Jahren; nun, wo Scholz Kanzler ist, ist Hebestreit Regierungssprecher.

Am Freitagvormittag - während in Ramstein auf der US-Airbase die Ukraine-Kontaktgruppe tagt und das Thema Kampfpanzer für Kiew diskutiert - wird in Berlin Hebestreit nach dem Junktim gefragt in Sachen Leopard 2. Seit Mittwochabend heißt es, Scholz habe sein Ja zur Lieferung daran geknüpft, dass die USA ihren Abrams ebenfalls zur Verfügung stellten. Donnerstagabend dann hat Boris Pistorius, der am selben Morgen erst ernannte neue Verteidigungsminister, gesagt: „Mir ist ein solches Junktim nicht bekannt.“ Und nun, eine Nacht später, soll Hebestreit sagen, was die Wahrheit ist.

Luxemburg beteiligt sich an weiteren Hilfeleistungen für die Ukraine (mer) Deutschland hat in Ramstein noch keine Entscheidung über die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine präsentiert. Dennoch zieht der Generalstabchef der Luxemburger Armee, General Steve Thull, eine positive Bilanz der Konferenz. „Die wichtigste Message war, dass sich 50 Nationen darüber einig waren, die Ukraine weiterhin zu unterstützen“, sagte der Luxemburger Vertreter am Freitagnachmittag im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“. Es habe eine ganze Reihe weiterer Hilfszusagen gegeben. Jeder der Teilnehmer sei sich bewusst gewesen, dass wir uns in einem entscheidenden Moment befinden: „Man sieht, dass jeder sich der Dringlichkeit der Sache bewusst ist.“ Damit die Ukraine in die Lage versetzt werden kann, im Frühjahr eine Gegenoffensive zu starten, müssten nun die entsprechenden Entscheidungen getroffen werden, um die geforderten Fähigkeiten bereitzustellen und einsatzfähig zu machen: „Das muss jetzt schnell gehen“, sagte der General Thull. Er habe aber den Eindruck, dass es in die richtige Richtung gehe. Der General zog eine positive Bilanz der Luxemburger Militärunterstützung für Kiew: „Proportional zur Größe unseres Landes war unsere Hilfe stark, und wir sind absolut entschlossen, diese Hilfe auch 2023 weiterzuführen.“ Luxemburg sei im Zweiten Weltkrieg selbst auf die Hilfe anderer Staaten angewiesen gewesen; das sei im Hinterkopf immer präsent.

Vor acht Monaten hat er ein Interview gegeben zur Frage, wie eine Regierung in Kriegszeiten glaubwürdig und transparent kommunizieren könne. Hebestreit nennt als eiserne Regel für jeden Regierungssprecher: „Du darfst nicht lügen.“ Jetzt sagt er: „Es hat zu keinem Zeitpunkt ein Junktim gegeben, dass das Eine nur zu erfolgen habe, wenn das Andere erfolgen kann.“

In Sachen Kampfpanzer gespalten

Deutschland jenseits des Regierungsviertels, sagen die Meinungserforscher, ist in Sachen Kampfpanzer gespalten: Laut Infratest-dimap sind 46 Prozent der Bevölkerung für Leopard-2-Lieferungen, 43 Prozent dagegen. Eine gute Stunde nach Hebestreit in Berlin sagt Pistorius in Ramstein Ähnliches über die Kontaktgruppe: „Es gibt kein einheitliches Meinungsbild.“ Und schiebt hinterher: „Der Eindruck, es gebe eine geschlossene Koalition und Deutschland stehe im Weg, ist falsch.“ Es gebe „gute Gründe dafür“ und „gute Gründe dagegen“, alles sei „sorgfältig abzuwägen“. Diese Einstellung werde „von vielen Alliierten ausdrücklich geteilt - es gibt aber auch die Anderen“.

Zu den Anderen gehört Polen. Der östliche Nachbar will aus seinen Beständen Leoparden liefern, er braucht dafür Deutschlands Genehmigung - und er verliert die Geduld. Am Tag vor Ramstein hat Ministerpräsident Mateusz Morawiecki gesagt: „Wir werden entweder schnell eine Einigung erzielen, oder wir werden selbst das Richtige tun.“ In Berlin sagt nun Hebestreit, er habe „keine Information über eine offizielle Anfrage“. Und er wisse auch „nichts“ von bei solchen Weitergaben sehr üblichen informellen Vorabgesprächen. Und in Ramstein sagt Pistorius, die Runde habe über die Exportgenehmigungen zwar diskutiert - aber nicht entschieden. Er habe „ausdrücklich gesagt, dass Deutschland nicht im Wege stehen wird - wenn die anderen Partner so handeln wie wir“. Polen habe seine „Drohung, wenn man sie so verstehen will“ in der Runde „nicht wiederholt“. Und im Übrigen treffe eine solche Entscheidung „der Kanzler“.

Überprüfung der Bestände

Weil er selbst - egal wann eine Entscheidung falle über Lieferungen aus Deutschland, „in einer Woche oder in zwei oder in einem Tag“ - aber „in der Lage sein“ und „schnell handeln können“ wolle: Deshalb habe er am Morgen den Auftrag erteilt, die Leopard-2-Bestände zu überprüfen: bei der Bundeswehr wie bei der Industrie. Was bedeutet: Bislang hat das Verteidigungsministerium noch nicht einmal durchzählen lassen. Und nein, das sei „kein Präjudiz“, sondern „Vorbereitung auf einen Tag, der kommen … der möglicherweise kommen mag“.

Pistorius wie Hebestreit, der ja für den Kanzler spricht, sagen im Übrigen, was Scholz auch gerne sagt: Wie groß die deutsche Hilfe für die Ukraine sei, gerade auch die militärische; und dass sie anhalten werde, so lange das Land ihrer bedürfe. Und es ist kein Zufall, dass das Kanzleramt pünktlich zum Ramstein-Termin veröffentlicht, was Deutschland an „militärischer Unterstützungsleistung“ schon erbracht hat und vorbereitet. Von 14.000 Schlafsäcken und 405.000 Tagesverpflegungsrationen über drei Brückenlegepanzer und 17 schwere und mittlere Brückensysteme bis zu den Flugabwehrsystemen und Haubitzen und Panzern ist alles aufgelistet; Gesamtwert 4,3 Milliarden Euro. Aber, sagt Pistorius in Ramstein, er wisse: Niemand sei gerade hier, „um all das zu hören“. Und in Berlin sagt Scholzens Stimme Hebestreit auf die Frage, ob Deutschland fürchte, als Lieferant von Kampfpanzern Kriegspartei zu werden: „Da gibt es keine reinen Wahrheiten.“

Militärhilfe aus Luxemburg

(mer) Im Jahr 2022 lieferte und bestellte Luxemburg für die Ukraine Ausrüstung im Wert von rund 74,4 Millionen Euro (ohne Mehrwertsteuer und Versandkosten). Dies sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums mehr als 16 Prozent des Verteidigungshaushalts 2022. 44,5 Millionen Euro flossen in letale Ausrüstung, 29,9 Millionen Euro in nicht-letales Equipment. Zudem habe Luxemburg eine indirekte Unterstützung der Ukraine über 2,55 Millionen Euro durch Zuwendungen an die NATO geleistet. Zu den Munitionslieferungen Luxemburgs an die Ukraine zählten 102 Raketen für die schwedische Panzerabwehrlenkwaffe NLAW, 20.000 Schuss schwere Maschinengewehrmunition des Typs 12,7 mm, 12.500 hochexplosive Panzerabwehrgranaten (Typ RPG 7) sowie 600 Artillerie-Raketen (BM 21). Zudem stellte das Großherzogtum Schutzausrüstung bereit, darunter 22.400 Gasmasken mitsamt 44.800 Filtern, 5.000 Körperschutzwesten und 5.000 Gefechtshelme. Zu den weiteren Zuwendungen zählen Nachtsichtgeräte, sechs unbemannte Luftfahrzeuge (Typ Primoco One UAV), vier Pick-up-Trucks, 20 gepanzerte Humvee-Fahrzeuge, acht gepanzerte Humvee-Fahrzeuge für Ersatzteile, sieben Militär-Jeeps, 15 Großzelte, 358 Kälteschlafsäcke, drei tragbare Heizgeräte, 30 3D-Scanner sowie 800 Kampfrationen.

