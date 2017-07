Von LW-Korrespondent Gerd Höhler

Die Auftrittsverbote für türkische Minister im Wahlkampf für das Verfassungsreferendum im Frühjahr hat Erdogan offenbar ebenso wenig verwunden wie die Absage seiner geplanten Rede vor Landsleuten am Rand des G20-Gipfels in Hamburg.



Vor der Parlamentsfraktion seiner islamisch-konservativen Regierungspartei AKP ritt Erdogan am Dienstag scharfe Attacken gegen die Bundesregierung: „Du hinderst den türkischen Präsidenten und seine Minister daran, in Deutschland zu sprechen, aber deine Agenten schwärmen in unser Land, kommen in unsere Hotels und versuchen, unser Land zu zerteilen?“ Erdogan: „Das werden wir nicht zulassen ...