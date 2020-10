In der Oberstufe der Saint-Benoît Schule in Habay ist ein Hotspot entdeckt worden. 200 Studenten sind seit dem in Quarantäne.

Wallonie: Zunahme der Corona-Fälle bei Jugendlichen

Nadia LALLEMANT In der Oberstufe der Saint-Benoît Schule in Habay ist ein Hotspot entdeckt worden. 200 Studenten sind seit dem in Quarantäne.

Das Virus ist in der Provinz Luxemburg noch immer im Umlauf. Die Zahl der Ansteckungen und Krankenhausaufenthalte nimmt weiter zu. Die Ausgangslage ist jedoch ganz anders als im Frühjahr. Tatsächlich ist die Zahl der mehrheitlich Infizierten nicht mehr alte ältere Pesonen sondern junge Menschen unter 30 Jahren.

Vom 21. bis 27. September sind 214 neue Fälle von Covid-19 registriert worden. Das ist ein Anstieg von 27 Prozent im Vergleich zu den Berichten der Vorwoche. Die am stärksten betroffene Altersgruppe