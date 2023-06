Waldbrand südlich Berlins wieder ausgebreitet

Ein Waldbrand südlich von Berlin hat sich wieder ausgebreitet. Am Donnerstagmorgen seien 656 Hektar bei Jüterbog (Brandenburg) betroffen.

(dpa) - Ein Waldbrand südlich von Berlin hat sich wieder ausgebreitet. Derzeit seien 656 Hektar bei Jüterbog (Brandenburg) betroffen, teilte die Leiterin des Ordnungsamtes, Christiane Lindner-Klopsch, am Donnerstagmorgen mit.



Zuletzt wurde die Fläche mit insgesamt 326 Hektar angegeben. „Aktuell ist es ruhig“, sagte Lindner-Klopsch weiter. Man müsse abwarten, wie sich der warme Tag auf den Waldbrand auswirkt.

Die Einsatzleitung stockte die Zahl der Feuerwehrkräfte auf. Foto: Paul Zinken/dpa

Starker Wind hat den vor einer Woche ausgebrochenen Waldbrand rund 60 Kilometer südlich der deutschen Hauptstadt nach Angaben der Einsatzleitung am Mittwoch wieder angefacht. Mit einem Hubschrauber der Bundespolizei und einem Löschflugzeug wurde die Brandbekämpfung am Nachmittag aus der Luft wieder aufgenommen. Die Einsatzleitung stockte die Zahl der Feuerwehrkräfte auf.

Der Brand auf dem mit Altmunition belasteten Gebiet war am Mittwochabend vergangener Woche ausgebrochen. Die Feuerwehr kommt wegen der Explosionsgefahr auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz nicht direkt an die Brandherde heran. Ortschaften waren nicht in Gefahr.

