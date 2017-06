(dpa) - Beim Kampf gegen die verheerenden Waldbrände in Portugal ist am Dienstag ein Löschflugzeug abgestürzt. Das Unglück habe sich in der Nähe der Ortschaft Louriceira ereignet, berichtete die Zeitung „Público“ am Abend unter Berufung auf die Behörden. Ob es Opfer gibt, war zunächst unklar. Ein Rettungsteam suchte den Angaben zufolge mit einem Hubschrauber nach dem Wrack. Bei dem Flugzeug soll es sich um eine Canadair-Maschine gehandelt haben.

Se confirma que el posible avión de extinción de incendios accidentado en #Portugal NO es del #43Grupo @EjercitoAire pic.twitter.com/fklyOQLFz5 — Ejército del Aire (@EjercitoAire) June 20, 2017

Die spanische Luftwaffe widersprach im Kurznachrichtendienst Twitter Medienberichten, wonach das abgestürzte Löschflugzeug aus Spanien gestammt haben soll. In der Region sind Maschinen aus Portugal, Spanien, Italien und Frankreich im Einsatz.



40 Ortschaften evakuiert

Das Feuer war am Samstag im bergigen Kreis Pedrógão Grande 200 Kilometer nordöstlich von Lissabon ausgebrochen. 64 Menschen kamen seither in den Flammen ums Leben, mehr als 150 wurden „Público“ zufolge verletzt. Insgesamt seien in Pedrógão Grande und dem Nachbarkreis Goís 40 Ortschaften evakuiert worden, hieß es weiter.

Noch immer waren Hunderte Rettungskräfte in der Region im Einsatz. Einige betroffene Dörfer konnten wegen der Flammen zunächst nicht erreicht werden, weshalb nicht ausgeschlossen ist, dass es weitere Opfer geben könnte. Es ist der Waldbrand mit den meisten Todesopfern in Portugal seit Beginn der Aufzeichnungen. Noch immer sind die Flammen wegen starker Winde und Temperaturen von rund 30 Grad die Flammen nicht gebannt.