(afp/tom) - Die Lage in Portugal hatte sich nach den verheerenden Waldbränden vom Juni bereits beruhigt, doch jetzt sind die Feuer wieder an mehreren Orten in der Mitte des Landes ausgebrochen: Rund 2.300 Feuerwehrleute waren am Sonntag im Einsatz.

In der Region von Santarém wurden laut der Zeitung „Público“ die Bewohner aus drei Dörfern vorsorglich in Sicherheit gebracht.

Der größte der Brände wütete in der Region Castelo Branco in der Nähe der Ortschaft Serta. Alleine dort waren ungefähr 800 Feuerwehrleute im Einsatz, unterstützt von Anwohnern mit Gartenschläuchen. Bei Coimbra kämpften am Nachmittag rund 600 Einsatzkräfte gegen die Flammen in einem Eukalyptuswald.

"Der starke Wind erschwert die Löscharbeiten, die Feuer können sich schnell ausbreiten", so Patricia Garcia vom Zivilschutz. Dennoch appellierte sie an die Bevölkerung, Ruhe zu bewahren.

Das Parlament in Lissabon hatte am Mittwoch als eine Maßnahme zur Eindämmung der Brandgefahr beschlossen, die Zahl der leicht entzündbaren Eukalyptusbäume zu reduzieren. Eukalyptus ist in Portugals Wäldern die am weitesten verbreitete Pflanze. Sie wird für die Ausbreitung von Waldbränden mit verantwortlich gemacht.

Durch die Feuer in Pedrogao Grande im Zentrum des Landes waren im Juni 64 Menschen ums Leben gekommen und 250 weitere verletzt worden. Das Feuer hatte über fünf Tage gewütet. Viele der Toten waren auf dem Weg aus den Brandgebieten in ihren Autos von der Feuerwalze überrollt worden.