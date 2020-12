Venezuela hat gewählt - doch die Opposition hat den Urnengang boykottiert. So stellten sich die Menschen lieber an der Tankstelle statt an den Wahllokalen an - und Präsident Nicolás Maduro frohlockt.

Wahlen in Venezuela: Oppositioneller Juan Guaidó ist gescheitert

Von Klaus Ehringfeld ( Mexico City) Es war eine typisch venezolanische Wahl ...