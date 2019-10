Wahlen in Portugal: Stimmungsaufschwung

Portugal hat sich in den vergangenen vier Jahren berappelt. In Lissabon kann man sich den Aufbruch anschauen.

Von LW-Korrespondent Martin Dahms (Lissabon)

„Hier fing alles an“, sagt Luís Mendes. An diesem Platz, den alle Welt „Intendente“ nennt, richtete sich António Costa, der heutige Ministerpräsident, im Frühjahr 2011 sein Büro ein. In den acht Jahren, die seitdem vergangen sind, haben sich der Platz, das Viertel und die ganze Stadt so stark verändert, dass man’s nicht glauben möchte.

Das ganze Land hat sich verändert ...