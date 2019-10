Wahlen in Kanada: Justin Trudeau wackelt

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau wird bis zum letzten Tag kämpfen müssen: Vor der Wahl am 21. Oktober liegt seine Liberale Partei in Umfragen Kopf-an-Kopf mit den Konservativen von Andrew Scheer.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau wird bis zum letzten Tag des Wahlkampfs kämpfen müssen. Wenige Tage vor der Wahl am 21. Oktober liegt seine Liberale Partei in Umfragen Kopf an Kopf mit den Konservativen von Andrew Scheer. Es wird offensichtlich sehr knapp für Trudeau, dessen Amtszeit vor vier Jahren mit so viel Schwung und Optimismus begonnen hatte.