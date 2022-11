Feiertag in Luxemburg, Wahltag anderswo: In Dänemark und Israel bestimmen die Wähler neue Parlamente - bei spannenden Mehrheitsverhältnissen.

International 3 Min.

Am Dienstag

Wahlen in Dänemark und Israel

Feiertag in Luxemburg, Wahltag anderswo: In Dänemark und Israel bestimmen die Wähler neue Parlamente - bei spannenden Mehrheitsverhältnissen.

(dpa) - In Dänemark haben am Dienstagmorgen Parlamentswahlen begonnen. Mehr als vier Millionen Wahlberechtigte haben noch bis 20.00 Uhr die Gelegenheit, ihre Stimme abzugeben. Erste Prognosen dürfte es unmittelbar nach Schließung der Wahllokale geben, ein vorläufiges Endergebnis dann im Laufe der Nacht zum Mittwoch.

Auch in Israel sind am Dienstag Parlamentswahlen. Rund 6,8 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, die 120 Abgeordneten der 25. Knesset zu bestimmen.

Dänische Sozialdemokraten mit guten Chancen

Wie bei der letzten Dänemark-Wahl 2019 dürften die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen stärkste Kraft werden. Weniger klar ist dagegen, wie die Mehrheitsverhältnisse nach der Wahl aussehen werden. Bislang teilte sich die dänische Politik im Wesentlichen in ein linksgerichtetes rotes Lager und einen blauen Mitte-rechts-Block auf. Frederiksen ließ sich und ihre rein sozialdemokratische Minderheitsregierung bislang hauptsächlich von links unterstützen, strebt diesmal aber eine breite Regierung über die traditionellen Blockgrenzen hinweg an. Das Mitte-rechts-Bündnis um die liberal-konservative Partei Venstre ist dagegen.

Mette Frederiksen hat gute Chancen, erneut die Regierung zu bilden - die Frage ist nur, mit wem. Foto: AFP

Rasmussen als Zünglein an der Waage

Am Ende könnte es darauf hinauslaufen, dass Ex-Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen die Schlüsselrolle einnehmen wird: Der frühere Venstre-Chef hat sich mit seiner neuen Partei Die Moderaten genau zwischen den Blöcken positioniert, ohne sich auf eine Seite festzulegen. Bekommt weder Rot noch Blau keine Mehrheit ohne die Moderaten, könnte Løkke letztlich zum Königsmacher werden.

Das dänische Parlament in Kopenhagen hat 179 Sitze. Jeweils zwei davon sind für Repräsentanten Grönlands und der Färöer-Inseln bestimmt, die beide offiziell zum dänischen Königreich zählen. Wegen eines Gedenktages für auf See verstorbene Färinger durften die rund 38.000 Wahlberechtigten auf den Färöern bereits am Montag abstimmen.

Israel: Netanjahu macht sich Hoffnung

Der rechtskonservative Oppositionsführer Benjamin Netanjahu hofft in Israel auf eine Rückkehr als Regierungschef. Er ist auch bereit, dafür ein Bündnis mit dem rechtsextremen Lager zu schmieden, das nach Umfragen erstmals drittstärkste Kraft werden könnte.

Es ist bereits die fünfte Wahl binnen dreieinhalb Jahren. 40 Listen treten dabei an, nur ein Drittel wird aber voraussichtlich die 3,25-Prozent-Hürde schaffen. Mit Schließung der Wahllokale um 21.00 Uhr deutscher Zeit werden erste Prognosen veröffentlicht. Das Endergebnis wird aber nicht vor Donnerstag erwartet.

Benjamin Netanjahu, ehemaliger Ministerpräsident von Israel, möchte die Opposition verlassen. Foto: Ilia Yefimovich/dpa

Zwei große Lager - für und gegen Netanjahu

Nach jüngsten Umfragen könnte Netanjahus Likud-Partei zwar wieder stärkste Kraft werden. Ungewiss ist dennoch, ob sich sein rechts-religiöses Lager insgesamt eine Mehrheit der Sitze sichern können wird. Es wird wieder mit einer möglichen Pattsituation zwischen dem Lager Netanjahus und dem seiner Gegner unter Führung des liberalen Regierungschefs Jair Lapid (58) von der Zukunftspartei gerechnet. Sollte es keine klare Mehrheit geben, würde Lapid vorerst im Amt bleiben. Sollte eine Regierungsbildung scheitern, könnte eine weitere Neuwahl nötig werden.

Warum Israel unregierbar ist und wohl auch bleibt Nach nur einem Jahr ist Israels schillernde Regierung schon wieder zerbrochen. Es drohen Monate des innenpolitischen Chaos. Das liegt an einem Mann.

Lapids Lager umfasst Parteien vom rechten bis zum linken Spektrum. Der 58-Jährige hat sich für die Gründung eines unabhängigen Palästinenserstaates ausgesprochen. Sein Lager eint aber vor allem der Wille, eine Rückkehr Netanjahus zu verhindern. Gegen den 73-Jährigen läuft ein Korruptionsverfahren.

Arabische Parteien und Rechtsextreme beeinflussen Wahlausgang

Als entscheidend gilt die Wahlbeteiligung der arabischen Bevölkerung. Sollte eine der kleineren Parteien im Lapid-Lager nicht die 3,25-Prozent-Hürde knacken, könnte dies den Weg zu einer ultrarechten Regierung unter Netanjahu ebnen. Das rechtsextreme Bündnis von Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir, die Religiös-Zionistische Partei, gilt als möglicher Königsmacher.

Präsident Izchak Herzog bestimmt nach der Wahl, wer den Auftrag zur Regierungsbildung erhält. Der Kandidat hat dann vier Wochen Zeit, eine Koalition zu bilden. Wie nach der Wahl im letzten Jahr könnte es Wochen oder Monate dauern, bis eine Regierung steht.



Wahlen in Dauerschleife

Das Land am Mittelmeer befindet sich seit Jahren in einer Dauerkrise. Die vergangenen Wahlen hatten oft zu unklaren Mehrheitsverhältnissen geführt. Die aktuelle Acht-Parteien-Koalition unter Ministerpräsident Naftali Bennett war im Juni zerbrochen, nachdem sie nach nur zwölf Monaten ihre Mehrheit verloren hatte. Im Anschluss übernahm der Außenminister Lapid den Posten des Regierungschefs.