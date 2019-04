Wahl zwischen zwei "Clowns"

Russland verfolgt irritiert den sich zuspitzenden Präsidentschaftswahlkampf in der Ukraine. Zumal dort dem Machthaber eine Niederlage droht.

Von LW-Korrespondent Stefan Scholl (Moskau)



In der Ukraine überschlagen sich die Ereignisse. Am Sonntag verlor Amtsinhaber Petro Poroschenko im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen überraschend deutlich gegen den Komiker Wladimir Selenski, der mit 30,24 Prozent fast doppelt so viele Stimmen bekam wie Poroschenko mit 15,95 Prozent.



Am Dienstag forderte Selenski, der bisher öffentliche politische Auftritte tunlichst vermeidet, den Staatschef zum Rededuell hinaus - im 70 ...