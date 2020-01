Nach russischen Angaben ist am Donnerstag in der letzten Hochburg der syrischen Regime-Gegner ein Waffenstillstand in Kraft getreten.

Waffenruhe im Rebellengebiet Idlib

(dpa) - Im letzten großen Rebellengebiet Idlib in Syrien ist nach russischen Angaben ein Waffenstillstand in Kraft getreten. Dieser gelte seit Donnerstagnachmittag, teilte das russische Militär der Staatsagentur Tass zufolge mit. Die Feuerpause sei nach einer entsprechenden Vereinbarung mit der Türkei verhängt worden.

Kremlchef Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatten sich am Mittwoch in Istanbul getroffen. Dabei betonten die Präsidenten erneut, wie wichtig es sei, dass rund um Idlib die Waffen schweigen sollten. Russland und die Türkei hatten bereits mehrere Anläufe für eine Waffenruhe genommen.

Idlib im Nordwesten Syriens ist die letzte große Rebellenhochburg des fast neunjährigen Bürgerkriegslandes. Die Truppen und Verbündete des Präsidenten Baschar al-Assad hatten im vergangenen Jahr eine Offensive begonnen. Syrien und sein Verbündeter Russland verstärkten im Dezember erneut ihre Luftangriffe. Die Vereinten Nationen sprechen von einer dramatischen humanitären Lage.