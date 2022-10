Weil er eine Frau angriff und bedrohte, zog ein Luxemburger in Tirol die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich.

Tirol

Waffenbesitz: Luxemburger in Österreich festgenommen

Weil er eine Frau angriff und bedrohte, zog ein Luxemburger in Tirol die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich.

(TJ) - Bereits am vergangenen Freitag handelte sich ein Luxemburger im österreichischen Gschnitz Ärger mit der Polizei ein. Der 51-Jährige war von einer 42 Jahre alten deutschen Staatsbürgerin angezeigt worden, weil er diese tätlich angegriffen, verletzt und bedroht hatte. Die Aussagen des Opfers veranlassten die Beamten, Spezialeinheiten zur Verstärkung anzufordern, so die Polizei Tirol in einer Mitteilung.

Der stark alkoholisierte Mann konnte im Flur eines Betriebes in Gschnitz festgenommen werden, bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten zehn Messer, zwei Faustfeuerwaffen, Pfefferspray, einen Totschläger, eine Handgranatenattrappe sowie eine große Menge an militärischen Kleidungsstücken vor. Der Mann wurde in ein Verwahrzentrum nach Innsbruck verbracht, die Waffen beschlagnahmt. Er sei offenbar Mitglied der Fremdenlegion gewesen, war bis Freitag aber nie polizeilich auffällig, hieß es.

