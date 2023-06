Die Frau machte unter anderem durch ihr Verhalten und mehrere Diebstähle auf sich aufmerksam. Außerdem musste sie zweimal gerettet werden.

Kurioses aus Deutschland

Wadern: Wohnungslose Frau begeht mehrere Straftaten in zwei Tagen

Die Frau machte unter anderem durch ihr Verhalten und mehrere Diebstähle auf sich aufmerksam. Außerdem musste sie zweimal gerettet werden.

(dpa/lrs) - Eine wohnungslose Frau hat mit mehreren Straftaten innerhalb von zwei Tagen im Landkreis Merzig-Wadern für Trubel gesorgt. Zunächst stahl die 63-Jährige am Montag einen Badeanzug aus einem Geschäft in Wadern, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Anschließend wurde sie am Nachmittag am Ufer der Wadrill in einem steilen Gelände hilflos an einer Wurzel hängend gefunden. Die Polizei und Feuerwehr kamen zur Rettung der Frau. Sie wurde nicht verletzt. Doch die Einsatzkräfte fanden weiteres Diebesgut bei ihr.

Am Dienstag stahl die 63-Jährige das E-Bike eines Jugendlichen. Laut Polizei wurde die Frau kurz darauf festgenommen. Allerdings musste die Frau wieder entlassen werden, da keine zwingenden Voraussetzungen für eine Festnahme vorlagen. Beim Verlassen der Polizeiwache zerriss sie im Eingangsbereich Post, die in einem Briefkasten hinterlegt war.

Zahl der Straftaten nimmt deutlich zu Die Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln haben zu einer Zunahme von kleineren Delikten geführt. Auch Online-Betrug war auf dem Vormarsch.

Nach Angaben der Polizei flüchtete sie wieder zum Ufer der Wadrill, wo sie erneut den Hang herunterrutschte und hängenblieb. Die Einsatzkräfte mussten sie befreien und nahmen sie fest, um weitere Straftaten zu verhindern. In Polizeigewahrsam habe sie mehrere Beamten beleidigt und die Zelle verunreinigt. Nach ihrer Entlassung am Mittwoch sei eine Sonderreinigung erforderlich gewesen. Gegen die Frau laufen mehrere Strafverfahren.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.