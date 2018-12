Als "grotesk" und "schrecklich" bezeichnet die britische Arbeitsministerin Amber Rudd in einem Interview das Verhalten von Jean-Claude Juncker. Hintergrund ist das Verhalten des EU-Kommissionspräsidenten während eines EU-Gipfels.

Vorwürfe gegen Juncker wegen seines Verhaltens gegenüber Frauen

(dpa/müs). Die britische Arbeitsministerin Amber Rudd erhebt schwere Vorwürfe gegen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Amber Rudd kritisiert Jean-Claude Juncker scharf. Fotos: AFP

In einem Interview am Samstag in der britischen Tageszeitung "The Telegraph" kritisiert sie sein Verhalten gegenüber Frauen. Sie beschreibt sein Verhalten als "entsetzlich", "grotesk" und "schrecklich".



Die Vorgeschichte: Bei einem EU-Gipfel hatte Juncker Pernilla Sjölin, Protokoll-Chefin der EU-Kommission, vergangene Woche zur Begrüßung durch die Haare gewuschelt. Rudd bezeichnete Junckers Verhalten im Interview als "entsetzlich" und "grotesk".



Der britischen Tageszeitung sagte sie außerdem, dass sie hoffe, dass sein Verhalten offiziell auf Hinweise für sexuelle Belästigung untersucht werde. In sozialen Netzwerken wurde Juncker für sein Verhalten heftig kritisiert.

Junckers Sprecher Margaritis Schinas wollte die Vorwürfe damals nicht kommentieren. Er erklärte nur: „Wir freuen uns sehr, für einen Präsidenten zu arbeiten, der uns als Freunde und Partner sieht.“

Rudd sagte in dem Interview weiter, dass sie es auch nicht möge, wie Juncker Premierministerin Theresa May bei einem Treffen am Arm festgehalten habe. Die beiden sollen dabei eine heftige Diskussion im Zusammenhang mit dem Brexit gehabt haben.

Sie selbst habe bei EU-Treffen oft eine Erkältung vorgetäuscht, um einer Umarmung zu entgehen. „Alle EU-Kommissare lieben es, große Umarmungen zu machen.“