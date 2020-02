Die Vorwahlen der Demokraten am Dienstag in New Hampshire könnten für Klarheit sorgen. Die unterlegenen Kandidaten sollten schnell die Reihen schließen.

Exklusiv für Abonnenten

Vorwahlen in New Hampshire: Kein Zurück in die Zukunft

Die Vorwahlen der Demokraten am Dienstag in New Hampshire könnten für Klarheit sorgen. Die unterlegenen Kandidaten sollten schnell die Reihen schließen.

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (zzt. Manchester, New Hampshire) Nach dem Chaos in Iowa haben die Demokraten am Dienstag die Chance, klarere Verhältnisse zu schaffen. Sie können die Vorwahlen auf einen Zweikampf zwischen dem ältesten Kandidaten Bernie Sanders (77) und dem jüngsten Pete Buttigieg (38) verengen. Der eine bietet einen radikalen Politik-, der andere einen Generationswechsel an. Sanders verspricht eine Revolution der wirtschaftlichen Verhältnisse, Umverteilung von oben nach unten, den grünen Umbau der Gesellschaft, kostenloses Studium und Krankenversicherung für alle ...