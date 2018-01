(LW/tom) - Das Wetter ist derzeit auf der gesamten Nordhalbkugel richtig turbulent. In Kanada und Teilen der USA ist es extrem kalt, und nun gibt es dort auch noch einen Schneesturm. In Mittel- und Westeuropa gibt es dagegen immer wieder stürmische und sehr nasse Tage. Die Pegel steigen weiter, auf der Mosel wurde die Schifffahrt eingestellt, in Köln werden für den Rhein mehr als 9 Meter erwartet, ab 10 Metern wird es dort für die Altstadt gefährlich. In Saarbrücken steht - wieder einmal - die Saar direkt neben der Stadtautobahn. Auch von Donau, Mosel und Main und deren Nebenflüsse werden immer noch steigende Pegelstände gemeldet.

Vier Tote in Frankreich

In Frankreich bestimmten Feuer, Lawinengefahr und Überschwemmungen nach dem Durchzug des Sturmtiefs „Eleanor“ das Bild.

Im Verwaltungsbezirk Isère im Südosten des Landes starb eine 93-Jährige in ihrem überfluteten Haus. Im Bezirk Savoie wurde unter abgerutschten Schneemassen ein toter Mann um die 50 gefunden. Schon am Mittwoch war ein 21-jähriger Ski-Urlauber in den französischen Alpen von einem umstürzenden Baum erschlagen worden.



Zudem wurde ein Feuerwehrmann am Donnerstag bei einem Einsatz vom Wasser fortgerissen. Auf Korsika brachte die Feuerwehr vom Sturm angeheizte Wald- und Gebüschbrände am Donnerstag unter Kontrolle.



Entspannung ab Montag

Doch bald ist Entspannung in Sicht und das auf beiden Seiten des Atlantiks. „In den USA wird es ab Montag teilweise deutlich wärmer. Im frostigen New York klettern die Höchstwerte auf 5 Grad und mehr. In Westeuropa hören Sturm und Regen auf, dafür stellt sich eine Art 'Gammelwetter' ein. Wir geraten zwischen kühlere Luft im Nordosten und mildere Luft im Südwesten. Niederschläge, sei es Regen oder Schnee, sind nächste Woche nur selten zu erwarten. Das bedeutet auch Entspannung an der Hochwasserfront. Bis dahin werden die Flusspegel aber erstmal noch weiter steigen. Denn es dauert eine Zeit, bis das gesamte Wasser abgeflossen ist“ erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net.

Die Kälte aus den USA ist hier allerdings nicht zu erwarten, das wäre auch gar nicht möglich. Zwischen den beiden Kontinenten liegt der warme Atlantik. In Nordamerika kann die polare Kaltluft nahezu ungehindert und ohne wärmendes Meerwasser zu überqueren, bis nach Kanada und in die USA gelangen. Auf dem Weg nach Europa würde die polare Kaltluft immer über den recht warmen Atlantik strömen bzw. über die Nord- und Ostsee. Richtig knackig kalt wird es hier daher meist nur dann, wenn der Westen aus Osteuropa durch ein Winterhoch mit eisiger Kälte versorgt wird.

Doch das ist aktuell nicht der Fall. Bis Monatsmitte und wahrscheinlich bis Ende Januar wird sich kein Winterwetter etablieren können.