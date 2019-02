Trotz der hohen Luftverschmutzung dürfen ältere Diesel-Fahrzeuge weiterhin durch die viertgrößte deutsche Stadt fahren. Doch es könnte noch anders kommen.

Vorerst keine Fahrverbote in Köln

(jt/dpa) - Die Stadt Köln will vorerst keine Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge erlassen. Man wolle die relativ hohe Luftverschmutzung in der Stadt mit alternativen Maßnahmen bekämpfen, hieß es in einer Presseerklärung anlässlich der Veröffentlichung des neuen "Luftreinhalteplans" der Bezirksregierung. Zu den Alternativmaßnahmen zählen schadstoffärmere Busse, ein Ausbau des Radverkehrs und ein Durchfahrverbot für Lastwagen.

Laut Angaben von faz.net wurden 2018 an der Kölner Hauptdurchfahrtsstraße Clevischer Ring im Schnitt 59 Mikrogramm Stickstoffdioxid gemessen, das sind drei Mikrogramm weniger als ein Jahr zuvor. Der erlaubte Grenzwert liegt allerdings weit darunter – bei 40 Mikrogramm.



Die Tatsache, dass der Luftreinhalteplan keine Fahrverbote anordne, sei für Köln "eine erleichternde Nachricht", heißt es in einer Stellungnahme des Rathauses. "Nun gilt es, dass Berufungsverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Münster abzuwarten." Das Verwaltungsgericht Köln hatte im November infolge schlechter Luftqualität Diesel-Fahrverbote für die größte Stadt in Nordrhein-Westfalen angeordnet, das Land legte aber dagegen Berufung ein. Sollte diese scheitern, kämen Fahrverbote trotzdem noch, schreibt faz.net.

Über Stickstoffdioxid-Grenzwerte ist in den vergangenen Tagen in Deutschland eine lebhafte Debatte entbrannt. In einem Brief an EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc verwies Verkehrsminister Andreas Scheuer darauf, dass sich in der deutschen Ärzteschaft „Stimmen mehren“, die die wissenschaftliche Herleitung des Jahresmittelwerts von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft in Frage stellten. „Zur Gewährleistung unserer Mobilität erachte ich es daher als dringend erforderlich, dass sich die Europäische Kommission aktuell und auf geeignete Weise mit den vorgebrachten Zweifeln auseinandersetzt und eine Neubewertung der Grenzwerte prüft“, heißt es in dem Schreiben.

In vielen deutschen Städten bleibt die Luftverschmutzung vor allem aus Diesel-Abgasen höher als erlaubt, wie aus einer ersten Bilanz des Umweltbundesamts für das Jahr 2018 hervorgeht Scheuer kündigt in dem Brief an Bulc an, er werde die rumänische EU-Ratspräsidentschaft bitten, das Thema beim informellen Verkehrsministerrat am 26. und 27. März, spätestens jedoch beim Verkehrsministerrat am 6. Juni aufzugreifen. Ziel sollte es sein, die Debatte insgesamt „auf der Basis zutreffender Fakten und anerkannter wissenschaftlicher Methoden zu versachlichen“.

Gut 100 Lungenärzte hatten den Nutzen der EU-Grenzwerte in Zweifel gezogen. Dagegen gibt es erheblichen Widerspruch deutscher und internationaler Experten.