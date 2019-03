Zwei Mal ist die Premierministerin bereits mit ihrem Vertrag über den EU-Austritt im britischen Unterhaus gescheitert. Eine dritte Niederlage wäre schwer zu verkraften.

International 1 3 Min.

Vorerst keine erneute Abstimmung über Brexit-Deal

Die britische Premierministerin Theresa May will das Unterhaus vorerst nicht erneut über das Vertragspaket zum EU-Austritt ihres Landes abstimmen lassen.

(dpa/SC) - Das sagte May am Montag im Parlament in London. Zwei Mal war May mit dem Deal im Parlament bereits gescheitert. Nun zeichnete sich eine weitere Niederlage ab.



Enorme Teilnahme an Anti-Brexit-Demo in London Angesichts des bevorstehenden Brexits steigt die Nervosität bei vielen Briten. Mit einer Großdemonstration in London machten sich viele Gegner des EU-Austritts am Samstag Luft.

„Nach jetzigem Stand gibt es noch immer keinen ausreichende Unterstützung im Unterhaus, um das Abkommen für eine dritte Abstimmung vorzulegen“, sagte May. Zuvor war spekuliert worden, das Parlament könnte bereits an diesem Dienstag erneut über den Deal abstimmen. Sie arbeite aber daran, eine Abstimmung noch in dieser Woche zu ermöglichen, fuhr May fort.

May hatte in der letzen Woche mehrmals mit der irischen Koalitionspartei DUP beraten, in der Hoffnung dass die Abgeordneten ihren Deal doch noch unterstützen würden. Diese Verhandlungen schlugen allerdings fehl.

May kündigte ebenfalls an, die britische Regierung hätte im Angesicht der Brexit-Verlängerung eine neue Rechtsverordnung zu diesem Zweck anfertigen lassen. Sie erlaubt der Regierung eine Verzögerung des Brexit bis über den 29. März hinweg. May sagte, dass die Abstimmung über diese Rechtsverordnung wohl gegen Ende der Woche stattfinden würde.

Die Verordnung ist allerdings eher Formsache: Durch legislative Schritte der EU und die Zustimmung des britischen Parlaments wurde das Brexit-Datum bereits nach hinten verschoben. Selbst wenn die Verordnung nicht angenommen werden würde, würde sich das Austrittsdatum am 29. März automatisch verlängern.

Ein harter Brexit "wird nicht stattfinden", solange das Parlament dem nicht zustimmt

In ihrer Ansprache sprach Theresa May auch über den Prospekt eines harten Brexit: "Wenn das Unterhaus dem nicht zustimmt, wird ein no-deal Szenario nicht stattfinden", so May am Montag. Anfang März hatte das britische Parlament einen harten Brexit mit 321 zu 278 Stimmen abgewählt.

Nun dürfte als nächster Schritt noch in dieser Woche eine Abstimmung über Alternativen zum Brexit-Deal anstehen. Die britische Premierministern ließ allerdings heute verlauten, dass sie die Ergebnisse einer indikativen Abstimmung des Parlaments nicht zwangläufig auch umsetzen würde. "Das Abkommen zu ändern ist ganz einfach keine Option", so May im Parlament.

Die indikativen Abstimmungen könnten bereits am Mittwoch stattfinden. Durch sie könnten Abgeordnete ganz konkret über ihre bevorzugten nächsten Schritte im Brexit-Prozess abstimmen, und somit zum Beispiel auch einer längeren Verzögerung oder einem zweiten Unabhängigkeitsreferendum die Tür öffnen.



Die Herangehensweise der Regierung sei eine "nationale Schande", so Oppositionsführer Jeremy Corbyn, der nach der Premierministerin ans Rednerpult trat: "Nach zwei Jahren des Versagens und einem nicht eingehaltenen Versprechen nach dem anderen, hat die Premierministerin letzte Woche nun endlich das unausweichliche akzeptiert. Sie hat dafür gewählt, den Artikel 50 zu verlängern und ist nach Brüssel gegangen, um zu verhandeln." Corbyn bestätigte ebenfalls, dass die Labour-Partei indikative Abstimmungen begrüßen und unterstützen würde.

Verschiebung



Ursprünglich wollte Großbritannien die EU am 29. März verlassen. Die EU bot Großbritannien in der vergangenen Woche eine Verschiebung des Brexits bis zum 22. Mai an. Bedingung dafür ist allerdings, dass das Unterhaus in dieser Woche dem Austrittsvertrag zustimmt. Andernfalls gilt die Verlängerung nur bis zum 12. April. In dem Fall soll London vor diesem Termin sagen, wie es weitergehen soll.



John Marshall: „Ich schlafe noch immer sehr gut“ John Marshall, der Der britische Botschafter in Luxemburg, über den Brexit.

Die EU treibt unterdessen die Vorbereitungen auf einen chaotischen Brexit weiter voran. Die EU-Kommission veröffentlichte am Montag dazu neues Informationsmaterial für Bürger. Darin ist beispielsweise beschrieben, was im Fall der Fälle bei Reisen ins Vereinigte Königreich beachtet werden muss. Es werde immer wahrscheinlicher, dass es zu einem Brexit ohne Austrittsabkommen komme, sagte eine hohe EU-Beamtin am Montag zu den Vorbereitungen.

Sollte Großbritannien tatsächlich ohne Austrittsvertrag aus der EU ausscheiden, wird mit dramatischen Folgen für die Wirtschaft und viele andere Lebensbereiche gerechnet. Millionen EU-Bürger in Großbritannien und Briten in der EU würden in große Unsicherheit gestürzt.



AFP