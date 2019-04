Teuer, aber sauber: Seit Montag müssen Fahrer, die in der Londoner Innenstadt unterwegs sind, tiefer in die Tasche greifen.

Vorbild für andere Städte? London startet Umweltmaut

Viele europäische Städte haben mit Autoabgasen zu kämpfen, auch in London treibt die Luftverschmutzung Bürger und Politik um. Die Metropole setzt nicht auf Fahrverbote - sondern auf den Geldbeutel der Autobesitzer.

(dpa/SC/jt) - Im Kampf gegen schmutzige Stadtluft bittet London zur Kasse: In der Innenstadt müssen Fahrer älterer Autos seit Montag eine neue Umweltmaut von umgerechnet rund 14,50 Euro pro Tag zahlen. Grüne Schilder an der Straße markieren die „Ultra Low Emission Zone“ im Zentrum der britischen Hauptstadt. Betroffen sind vor allem Diesel. Umweltschützer lobten das Modell als vorbildlich.

Die neue Gebühr fällt zusätzlich zur City-Maut von umgerechnet knapp 13,40 Euro an und trifft auch Touristen, die in die Innenstadt fahren wollen. Sie soll die Belastung mit gesundheitsschädlichen Stickoxiden (NOx) senken, mit der auch viele Städte in Kontinentaleuropa zu kämpfen haben.

Die neue Umweltmaut für die Innenstadt gilt für alle Autos, die nicht den von der Behörde definierten Standards entsprechen: Dieselautos dürfen demnach nicht älter als etwa vier Jahre sein und müssen die Euro-6-Norm erfüllen. Benziner müssen rund 13 Jahre oder jünger sein und Euro-4-Norm schaffen. Ausgenommen sind die schwarzen Londoner Taxis. Die neue Umweltzone soll zunächst deckungsgleich mit der seit 2003 bestehenden Stauabgabe („Congestion Charge“) für die Innenstadt sein, später aber laut Medienberichten ausgeweitet werden.

Londons Bürgermeister Sadiq Khan sagte, chronisch lungenkranke Kinder, Tausende vorzeitige Todesfälle und Milliardenkosten für den öffentlichen Haushalt rechtfertigten die zusätzliche Belastung der Autofahrer. Mit einer Bevölkerung von neun Millionen Menschen im Großraum London sei es „nicht nachhaltig“, wenn alle mit dem Auto durch die Stadt führen. Und er versicherte: Alle Einnahmen steckt die Stadt in den öffentlichen Nahverkehr und die Verbesserung der Luft.

TODAY: Our Ultra Low Emission Zone comes into force - cutting toxic emissions and making London's air safer for millions.



This world-leading scheme is just one of the bold changes we’re making to tackle toxic air. #LetLondonBreathe #CleanAirpic.twitter.com/bYx0ZGhXD3 — Sadiq Khan (@SadiqKhan) April 8, 2019

Der EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid (NO2) pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel wird in Londons teils um ein Vielfaches überschritten. In den Straßen drängen sich die berühmten roten Busse, schwarzen Taxis, Lieferverkehr und Privatautos nicht nur während der Rushhour. Die „Tube“ – das älteste U-Bahn-System der Welt – ist im Berufsverkehr hoffnungslos überfüllt, das Fahrradfahren bleibt trotz einiger neuer Rad-Schnellwege auf vielen Straßen gefährlich. Khan zufolge wirkte die neue Regelung schon, bevor sie in Kraft war. Tausende hätten ein neues Auto gekauft, um die Maut zu sparen.

Umweltschützer lobten das Londoner Modell: „Die weitere Verschärfung der Londoner Umweltzone ist ein Vorbild für viele, ähnlich belastete Metropolen in Europa“, sagte etwa Jürgen Resch, der Chef der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Daniel Rieger vom Naturschutzbund Nabu sagte, es sei „gut vorstellbar“, dass das Modell Schule mache, „wenn es auf anderem Wege nicht gelingt, die Menschen zum Umsteigen auf umweltfreundliche Verkehrsmittel zu bewegen“.



Zahlen kann man unter anderem per App oder Telefon, Informationen dazu gibt es auf der Homepage des öffentlichen Nahverkehrs, „Transport for London“. Die neue Umweltzone soll zunächst deckungsgleich mit der City-Maut sein und im Oktober 2021 ausgeweitet werden. Für Wohnmobile und Vans gibt es zusätzliche Gebühren im Großraum London, Infos zur Registrierung und Zahlung gibt es für Touristen unter anderem bei den Verkehrsclubs.



Deutschland, Luxemburg und New York

Die deutschen Städte und die Regierung in Berlin versuchen auf anderen Wegen, die Luftverschmutzung in den Griff zu kriegen. Sie setzen etwa auf die Verbesserung der Abgasreinigung bei Pkw, Bussen, Müllabfuhr und Transportern. Wer ein saubereres Auto kauft, kann einen Extra-Rabatt bekommen. Der öffentliche Nahverkehr soll gestärkt und der Verkehrsfluss besser gesteuert werden. Die NO2-Belastung sinkt zwar, liegt aber vielerorts trotzdem noch deutlich über dem EU-Grenzwert. In Hamburg sind deshalb schon zwei Straßenabschnitte für ältere Diesel gesperrt, in Stuttgart ein großer Teil der Stadt.



In Luxemburg sind derzeit keine Fahrverbote für ältere "Diesel-Stinker" geplant, auch eine City- oder Umweltmaut gibt es bislang nicht. Das Konzept der Regierung basiere nicht allein auf dem Auto, sondern schließe alle anderen Verkehrsträger mit ein, betont Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) immer wieder.

Eine Umweltmaut wird innerhalb der nächsten Jahre auch im Beton-Dschungel New Yorks eingeführt. Foto: Pixabay

Ende März kündigte die Stadt New York an, in seiner staugeplagten City eine Fahrzeug-Maut einführen zu wollen. Das elektronische Abgabesystem für den unteren Teil Manhattans ist einer der Beschlüsse, die die Regierung des Bundesstaates New York in ihrem Haushaltsplan verabschiedete.

Für die Fahrt im unteren Teil der City-Insel sollen Fahrer eine Gebühr bezahlen - ab wann und wie viel genau, steht noch nicht fest. Nach Angaben der „New York Times“ ist mit der Einführung der Maut nicht vor 2021 zu rechnen. Für eine Autofahrt zwischen der 60. Straße unterhalb des Central Parks und dem Battery Park am unteren Inselzipfel könnten dann mehr als 10 US-Dollar (8,90 Euro) anfallen.



Das eingenommene Geld soll laut dem Plan in den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr fließen. Ebenfalls im Haushalt beschlossen wurden weitere Millioneninvestitionen in das U-Bahn-System der Stadt, aber auch unter anderem eine Steuer auf den Verkauf von Luxus-Wohnungen sowie ein Verbot von Plastiktüten im Einzelhandel.