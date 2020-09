EIn Bild schockt die Welt. Es ist das eines Jungen, der am 2.September 2015 auf der Flucht tot am Strand gefunden wird. Das war das tragische Ende des ertrunkenen Flüchtlingskind Aylan. Fünf Jahre danach ertrinken immer noch Kinder in der Ägäis.

Vor fünf Jahren: Aylan, der tote Flüchtlingsjunge

Gerd HÖHLER EIn Bild schockt die Welt. Es ist das eines Jungen, der am 2.September 2015 auf der Flucht tot am Strand gefunden wird. Das war das tragische Ende des ertrunkenen Flüchtlingskind Aylan. Fünf Jahre danach ertrinken immer noch Kinder in der Ägäis.

Vor fünf Jahren endete die Flucht der syrischen Familie Kurdi an einem Strand der türkischen Ägäisküste. Das Bild des ertrunkenen Flüchtlingsjungen Aylan Kurdi ging um die Welt. Sein Tod hat manches verändert in der Migrationspolitik. Aber immer noch ertrinken Kinder auf der Flucht über die Ägäis.

Die sanften Wellen, der weiche Sand, der kleine, leblose Körper ...