(dpa) - Auf seiner Europareise trifft US-Präsident Donald Trump übernächste Woche auch den belgischen König Philippe. Dies wurde am Freitag in Brüssel bestätigt. Der Monarch empfängt den Präsidenten demnach am 24. Mai nachmittags in seinem Schloss in der Brüsseler Innenstadt.

Trump kommt zum Nato-Treffen am 25. Mai in die belgische Hauptstadt und trifft dort an dem Tag auch EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zum Gespräch. Vorher bereist Trump bereits Saudi-Arabien und Israel und macht Station bei Papst Franziskus im Vatikan. Von Brüssel aus reist er weiter zum G7-Gipfel nach Sizilien.