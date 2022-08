Im August 1942 trieben die Nazis 200 jüdische Waisenkinder in Warschau in einen Zug. Der polnische Pädagoge Janusz Korczak stieg mit in den Todestransport.

Erschütternde Erinnerung

Vor 80 Jahren ging Janusz Korczak mit 200 Kindern in den Tod

Im August 1942 trieben die Nazis 200 jüdische Waisenkinder in Warschau in einen Zug. Das Ziel: Treblinka. Der polnische Pädagoge Janusz Korczak stieg mit in den Todestransport – ganz bewusst.