Vor 50 Jahren: Willy Brandt und der Kniefall von Warschau

Am 7. Dezember 1970 bittet der deutsche Kanzler Willy Brandt am Denkmal für die Opfer des Warschauer Ghettos mit einer außergewöhnlichen Geste um Vergebung für die Nazi-Verbrechen.

Warschau. 7. Dezember 1970. Willy Brandt legt einen Blumenkranz am Mahnmal für die Opfer des Warschauer Ghettos nieder. Das sieht das Protokoll vor.

Was dann geschieht, sieht das Protokoll nicht vor: Der deutsche Kanzler fällt auf seine Knie und verharrt etwa eine halbe Minute schweigend in dieser demütigen Haltung. „Am Abgrund der deutschen Geschichte und unter der Last der Millionen Ermordeten tat ich, was Menschen tun, wenn die Sprache versagt“, schildert Brandt später seine Geste.

Brandt, Kohl und Mitterrand: geschichtsträchtige Gesten