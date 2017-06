Von Tom Rüdell

Benno Ohnesorg war 26 Jahre alt und wollte Lehrer werden, er studierte Germanistik und Romanistik an der FU Berlin. Er war Pazifist und Protestant, politisch interessiert, aber kaum aktiv. Werdender Vater und, nach allem, was sich in den 50 Jahren nach seinem Tod über ihn herausfinden ließ, definitiv kein Krawallmacher. Eher ein Schlichter.



Karl-Heinz Kurras war Polizeibeamter, Waffensammler, mehrere Jahre in Folge bester Schütze der West-Berliner Polizei und, wie sich viel später herausstellte, Spitzel („Inoffizieller Mitarbeiter“) für den Staatssicherheitsdienst der DDR ...