Von Großbritannien zu Klein-England: Was nach dem Brexit kommen könnte

An den Rändern des Vereinigten Königreichs wachsen die Abspaltungsgelüsten. Der Brexit hat Kräfte freigesetzt, die sich kaum zügeln lassen. Eine Analyse.

Von LW-Korrespondent Peter Stäuber (London)

Schon viele Kommentatoren haben darauf hingewiesen, dass das Wort „Brexit“ eigentlich missverständlich ist. Denn nicht das ganze Land hat für den Austritt aus der EU gestimmt, sondern nur Teile davon – Wales knapp, England recht deutlich. Die Bevölkerung von Schottland und Nordirland hingegen will lieber in der EU bleiben. Am Freitagabend werden also mindestens zwei Regionen des Landes gegen ihren Willen aus der EU gezerrt.

Wenn der Glockenschlag um 23 Uhr Ortszeit (0 Uhr MESZ) erklingt und die Brexit-Anhänger ihren großen Moment feiern, dann beginnt gleichzeitig das Ringen um die konstitutionelle Zukunft des Landes ...