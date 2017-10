(dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hat ihre Flüchtlingspolitik vor dem Parteinachwuchs der CDU energisch verteidigt. „Wer glaubt ich hätte für zwei Selfie-Fotos die Leute eingeladen - das ist Kinderglaube, das ist nicht in Ordnung“, sagte die CDU-Chefin beim „Deutschlandtag“ am Samstag beim „Deutschlandtag“ der Jungen Union (JU) in Dresden.



Sie mache sich wegen des Umgangs mit der Flüchtlingskrise nur zwei Vorwürfe: dass ihre Bundesregierung wegen des Widerstands der Sozialdemokraten 14 Monate gebraucht habe, die Länder des westlichen Balkans zu sicheren Herkunftsländern zu machen; und dass man weggeguckt habe, als die Flüchtlinge in Lagern in Syrien und Jordanien nichts mehr zu essen gehabt hätten.

Die Kanzlerin verteidigte zudem ihre umstrittene Reaktion auf den schweren Einbruch der Union bei der Bundestagswahl. Zu ihrer intern schwer kritisierten Äußerung, sie könne nicht erkennen, was sie im Wahlkampf hätte anders machen sollen, sagte die CDU-Chefin, direkt davor habe sie lange darüber geredet, welchen Konsequenzen aus dem Wahlergebnis gezogen werden müssten. Hängengeblieben sei aber nur der eine Satz.



Chance für den Politnachwuchs



Es gehöre zu verantwortlicher Politik, dass man nach einem solchen Wahlergebnis „nicht nur geschockt ist“, sondern dass man auch die strategischen Möglichkeiten sehe, sagte Merkel. Alles andere wäre gegenüber den Wählern der Union nicht in Ordnung. „Das würde auch unsere Verhandlungsposition nicht besonders stärken“, sagte die CDU-Vorsitzende angesichts der bevorstehenden Verhandlungen mit FDP und Grünen über ein Jamaika-Bündnis.

Auf die JU-Forderung nach personeller Erneuerung in einer künftigen Regierung erklärte Merkel, sie wolle „neue Köpfe“ berücksichtigen. Eine öffentliche Personaldiskussion werde sie aber derzeit nicht führen. Zudem habe sie auch in der Vergangenheit darauf geachtet, dass junge Köpfe in Partei und Regierung Verantwortung hätten. Bestes Beispiel sei der Parlamentarische Staatssekretär im Finanzministerium, Jens Spahn. Er hatte am Vorabend kaum verborgen heftige Kritik an ihrem Kurs geäußert. Spahn sei Staatssekretär „ja nicht geworden, weil ich ihn verstecken wollte“, sagte Merkel.



Die Rücktrittsforderung eines JU-Mitglieds an Angela Merkel wurde derweil mit lauten Buhruhen quittiert. Lediglich die bayerischen Delegierten applaudierten.

Keine Partei rechts der Union



Des Weiteren sagte Angela Merkel den Rechtspopulisten von der AfD eine harte Auseinandersetzung mit ihrer Partei zu. „Ich stehe dazu, dass rechts von der Union keine Partei sein sollte.“