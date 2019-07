Das Europaparlament stimmt heute über die Kandidatin für den Vorsitz der EU-Kommission ab. Verfolgen Sie die Debatte im Livestream.

Von der Leyen verteidigt Seenotrettung im Mittelmeer

(dpa/jt) - Ursula von der Leyen stellt sich am Dienstag zur Wahl als EU-Kommissionspräsidentin – und sie muss bis zur letzten Minute um eine Mehrheit im Europaparlament kämpfen. In ihrer Bewerbungsrede vor dem Plenum in Straßburg beschwor Ursula von der Leyen die europäische Einheit. Nur dann könne sich Europa in der Welt behaupten, sagte die deutsche konservative Politikerin am Dienstagmorgen.

Sie bekräftigte ihr Versprechen für ein klimaneutrales Europa bis 2050 und eine Senkung der Treibhausgase um bis zu 55 Prozent bis 2030. „Unsere drängendste Aufgabe ist es, unsere Planeten gesund zu halten“, sagte von der Leyen. Sie kündigte eine Klimaförderbank an, die Investitionen von bis zu einer Billion Euro auslösen soll. In den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit will sie einen "Green Deal" für die EU vorlegen.

Plädoyer für Seenotrettung

Die 60-jährige CDU-Politiker thematisierte in ihrer Rede auch den Tod zahlreicher Flüchtlinge im Mittelmeer. Sie verteidigte dabei die Seenotrettung. "Auf See gibt es die Pflicht, menschliches Leben zu retten", so von der Leyen. Die EU müsse retten, aber zugleich gegen illegale Schlepperbanden vorgehen. Die EU streitet seit Jahren um den Umgang mit Migranten, die im Mittelmeer aus seeuntüchtigen Booten gerettet werden. Hintergrund der Auseinandersetzung ist, dass es wegen des Widerstands von Ländern wie Polen und Ungarn bislang kein System zur gerechten Verteilung von Flüchtlingen gibt. Als Land, in dem die meisten Migranten per Boot ankommen, fühlt sich Italien deswegen von den anderen EU-Staaten im Stich gelassen.

Digitalkonzerne stärker besteuern

Große Internetkonzerne sollen nach dem Willen von Ursula von der Leyen in Europa stärker besteuert werden. „Es ist nicht akzeptabel, dass sie Profite machen und keine Steuern zahlen“, sagte sie in ihrer Bewerbungsrede. „Wenn sie profitieren wollen, müssen sie auch die Kosten tragen.“

Die Einführung einer EU-Digitalsteuer war in den vergangenen Monaten am Widerstand Irlands und skandinavischer Staaten gescheitert. Derzeit wird auf Ebene der führenden Wirtschaftsmächte (G20) und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) an umfassenderen globalen Steuerreformen gearbeitet.

Weitere Brexit-Verschiebung möglich

Die Kandidatin für den EU-Spitzenjob schloss in ihrer Rede eine weitere Verschiebung des Brexits nicht aus. Eine Verlängerung der Austrittsfrist für Großbritannien wäre möglich, wenn es gute Gründe gäbe. Zur Entscheidung der Briten für den EU-Austritt 2016 sagte sie: „Das ist eine ernste Entscheidung. Wir bedauern sie, aber wir respektieren sie.“

Die Fraktionen der Sozialdemokraten, der Liberalen und der Rechtskonservativen wollen sich erst nach der Bewerbungsrede der konservativen deutschen Politikerin festlegen. Die sechs luxemburgischen Europaabgeordneten waren am Montag noch geteilter Meinung über Ursula von der Leyen. Die geheime Abstimmung über die Personalie folgt am Dienstagabend um 18.00 Uhr.



Die 60-jährige CDU-Politikerin hatte am Montag noch einmal mit neuen Zusagen an die Abgeordneten um Unterstützung geworben und sogar ihren Rücktritt als Verteidigungsministerin angekündigt, um ihrer Bewerbung Nachdruck zu verleihen. Wird sie gewählt, tritt von der Leyen am 1. November die Nachfolge von Jean-Claude Juncker an und bestimmt für fünf Jahre Politik und Prioritäten der EU mit.

Der umstrittene EU-Spitzenbeamte und Juncker-Vertraute Martin Selmayr hat indes seinen Abschied aus Brüssel angekündigt. Ende nächster Woche werde er seinen Posten als Generalsekretär der EU-Kommission aufgeben, sagte Selmayr dem Politikportal Politico nach einem Bericht vom Dienstag. „Ich werde nicht in Brüssel bleiben.“

Zuvor hatte Ursula von der Leyen den Abgeordneten der Europäischen Volkspartei erklärt, dass Selmayr nicht Generalsekretär bleiben werde. Der 48-jährige Vertraute des scheidenden EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker war 2018 unter umstrittenen Umständen zum höchsten EU-Beamten befördert worden. Die EU-Bürgerbeauftragte hatte dies kritisiert und das Europaparlament seinen Rücktritt gefordert.