Unabhängig vom Ausgang der Wahl des neuen EU-Kommissionspräsidenten will von der Leyen als deutsche Verteidigungsministerin zurücktreten.

Von der Leyen kündigt Rücktritt an

Unabhängig vom Ausgang der Wahl des neuen EU-Kommissionspräsidenten will von der Leyen als deutsche Verteidigungsministerin zurücktreten.

Die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen kündigte ihren Rücktritt für Mittwoch über Twitter an. Sie traf diese Entscheidung unabhängig davon, ob sie am Dienstagabend in Straßburg zur nächsten EU-Kommissionspräsidentin gewählt wird.

Meine Entscheidung für Europa. pic.twitter.com/NWGc1QabX0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2019

Von der Leyens Chancen auf den Kommissionspräsidentenposten stehen gut, trotz erheblichen Widerständen im EU-Parlament gegen ihre Nominierung. Vor der EU-Wahl Ende Mai sah nämlich noch alles danach aus, als würde der deutsche EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber den Posten übernehmen.

Die CDU-Politikerin ist seit 2005 in der deutschen Bundesregierung, zunächst als Familienministerin, dann als Arbeitsministerin. Seit 2013 hielt sie das Amt der Verteidigungsministerin.