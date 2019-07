Das Europaparlament stimmt heute über die Kandidatin für den Vorsitz der EU-Kommission ab. Ursula von der Leyen setzt sich in ihrer Bewerbungsrede hohe Ziele. Verfolgen Sie die Debatte im Livestream.

Von der Leyen in Straßburg: Die wichtigsten Punkte ihrer Rede

Das Europaparlament stimmt heute über die Kandidatin für den Vorsitz der EU-Kommission ab. Ursula von der Leyen setzt sich in ihrer Bewerbungsrede hohe Ziele. Verfolgen Sie die Debatte im Livestream.

(dpa/jt) - Ein klimaneutrales, soziales, geeintes Europa: Ursula von der Leyen hat sich am Dienstag mit einer engagierten Rede um das Amt als Präsidentin der Europäischen Kommission beworben. Dabei machte sie erneut weitreichende Zusagen, um die Unterstützung der Abgeordneten für ihre Wahl am Abend zu gewinnen. Sie setzte sich für Geschlechtergerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit und stärkere Rechte des Parlaments ein. Allen Spaltern Europas erteilte sie eine Absage. Sie schloss ihre Rede mit: „Es lebe Europa.“

Die geheime Abstimmung ist für 18.00 Uhr angesetzt. Für die Wahl benötigt von der Leyen die absolute Mehrheit der derzeit 747 Abgeordneten. Es müssten also mindestens 374 Abgeordnete für sie stimmen. Die Mehrheitsverhältnisse sind sehr knapp und von der Leyen braucht jede Stimme (siehe Infobox unten).

Die Debatte im Europaparlament live:



Die Hauptpunkte in der Bewerbungsrede von Ursula von der Leyen:

In ihrer Bewerbungsrede beschwor sie Einheit und Zusammenhalt. Nur dann könne sich Europa in der Welt behaupten. Dann wiederholte von der Leyen eine ganze Reihe von Zusagen, die sie bereits in den vergangenen Tagen an die Abgeordneten gemacht hatte und unterfütterte sie mit Details.

Neuer Pakt für Migration und Asyl

Um den Streit in der EU zu lösen, wolle sie einen Vorschlag für einen neuen „Pakt für Migration und Asyl“ vorlegen, erklärte von der Leyen. Die geplante Aufstockung der EU-Grenzschutztruppe auf 10.000 Grenzschützer müsse bereits bis 2024 und nicht erst wie derzeit geplant 2027 abgeschlossen werden. „Wir brauchen Mitgefühl und entschlossenes Handeln.“

Um zu zeigen, wie gut die Integration von Flüchtlingen funktionieren kann, berichtete von der Leyen von einem jungen Syrer, der vor vier Jahren zu Gast in ihrer Familie war. Er habe damals kein Deutsch gesprochen und sei von den Bürgerkriegs- und Fluchterfahrungen stark verängstigt gewesen. Heute spreche er fließend Deutsch und Englisch und studiere, erzählte von der Leyen. Eines Tages wolle der junge Mann in seine Heimat zurück.

Plädoyer für Seenotrettung

Die 60-jährige CDU-Politikerin thematisierte in ihrer Rede auch den Tod zahlreicher Flüchtlinge im Mittelmeer, das sie als "eine der tödlichsten Grenzen der Welt" bezeichnete. Sie verteidigte dabei die Seenotrettung. "Auf See gibt es die Pflicht, menschliches Leben zu retten", so von der Leyen. Die EU müsse retten und die Situation von Flüchtlingen verbessern, aber zugleich gegen illegale Schlepperbanden vorgehen.

"Einfühlungsvermögen und entschlossenes Handeln": Ursula @vonderleyen fordert in ihrer Bewerbungsrede im #Europaparlament einen neuen #Migrationspakt mit humanitären Korridoren, 10.000 Frontex-Soldaten, ein neues Verteilungssystem und die Rückkehr zum #Schengen-Abkommen. pic.twitter.com/LKFIrGLtZ3 — phoenix (@phoenix_de) 16. Juli 2019

Die EU streitet seit Jahren um den Umgang mit Migranten, die im Mittelmeer aus seeuntüchtigen Booten gerettet werden. Hintergrund der Auseinandersetzung ist, dass es wegen des Widerstands von Ländern wie Polen und Ungarn bislang kein System zur gerechten Verteilung von Flüchtlingen gibt. Als Land, in dem die meisten Migranten per Boot ankommen, fühlt sich Italien deswegen von den anderen EU-Staaten im Stich gelassen.

Ursula von der Leyen wirbt im EU-Parlament um Unterstützung für ihre Kandidatur. Foto: AFP/Frederick Florin

"Green Deal" angekündigt

Von der Leyen bekräftigte ihr Versprechen für ein klimaneutrales Europa bis 2050 und eine Senkung der Treibhausgase um bis zu 55 Prozent bis 2030. „Unsere drängendste Aufgabe ist es, unsere Planeten gesund zu halten“, sagte von der Leyen. Sie kündigte eine Klimaförderbank an, die Investitionen von bis zu einer Billion Euro auslösen soll. In den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit will sie einen "Green Deal" für die EU vorlegen.

Digitalkonzerne stärker besteuern

Große Internetkonzerne sollen nach dem Willen von Ursula von der Leyen in Europa stärker besteuert werden. „Es ist nicht akzeptabel, dass sie Profite machen und keine Steuern zahlen“, sagte sie in ihrer Bewerbungsrede. „Wenn sie profitieren wollen, müssen sie auch die Kosten tragen.“

Weitere Brexit-Verschiebung möglich

Die Kandidatin für den EU-Spitzenjob schloss in ihrer Rede eine weitere Verschiebung des Brexits nicht aus. Eine Verlängerung der Austrittsfrist für Großbritannien wäre möglich, wenn es gute Gründe gäbe. Zur Entscheidung der Briten für den EU-Austritt 2016 sagte sie: „Das ist eine ernste Entscheidung. Wir bedauern sie, aber wir respektieren sie.“

Abstimmung als enge Kiste Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, sagte von der Leyen nach der Rede die volle Unterstützung seiner Fraktion mit 182 Abgeordneten zu - die Kandidatin gehört zu seiner Parteienfamilie. Auch der liberale Fraktionschef Ciolos signalisierte Unterstützung. Die sozialdemokratische Fraktionschefin Iratxe Garcia Perez kündigte jedoch an, ihre Gruppe werde sich erst am Nachmittag festlegen. Von den Grünen kam erneut ein Nein. Für eine Mehrheit braucht von der Leyen auch Stimmen aus der sozialdemokratischen Gruppe mit 153 Sitzen und von den Liberalen, die insgesamt 108 Mandate haben. Die beiden Gruppen wollen sich erst in Fraktionssitzungen am Nachmittag endgültig entscheiden.

Von der Leyen hatte am Montag ihren Rücktritt als Verteidigungsministerin angekündigt - unabhängig vom Wahlausgang, „um meine volle Kraft in den Dienst von Europa zu stellen“, wie sie auf Twitter schrieb.

Die geheime Abstimmung über die Personalie folgt am Dienstagabend um 18.00 Uhr. Die sechs luxemburgischen Europaabgeordneten waren am Montag noch geteilter Meinung über Ursula von der Leyen.



Die 60-jährige CDU-Politikerin hatte am Montag noch einmal mit neuen Zusagen an die Abgeordneten um Unterstützung geworben und sogar ihren Rücktritt als Verteidigungsministerin angekündigt, um ihrer Bewerbung Nachdruck zu verleihen. Wird sie gewählt, tritt von der Leyen am 1. November die Nachfolge von Jean-Claude Juncker an und bestimmt für fünf Jahre Politik und Prioritäten der EU mit.

Selmayr verlässt Brüssel

Der umstrittene EU-Spitzenbeamte und Juncker-Vertraute Martin Selmayr hat indes seinen Abschied aus Brüssel angekündigt. Ende nächster Woche werde er seinen Posten als Generalsekretär der EU-Kommission aufgeben, sagte Selmayr dem Politikportal Politico nach einem Bericht vom Dienstag. Zuvor hatte Ursula von der Leyen den Abgeordneten der Europäischen Volkspartei erklärt, dass Selmayr nicht Generalsekretär bleiben werde.