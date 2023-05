Während Ursula von der Leyen beim G7-Gipfel für die Unterstützung der Ukraine wirbt, rufen Aktivisten dazu auf, andere Krisen nicht zu vergessen.

G7-Gipfel in Japan

Von der Leyen fordert neue Instrumente für die Ukraine

Während Ursula von der Leyen beim G7-Gipfel für die Unterstützung der Ukraine wirbt, rufen Aktivisten dazu auf, andere Krisen nicht zu vergessen.

(dpa) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat beim G7-Gipfel in Japan für einen weiteren Ausbau der militärischen Unterstützung für die Ukraine geworben. „Wir müssen der Ukraine jetzt die Instrumente an die Hand geben, die sie braucht, um sich erfolgreich zu verteidigen und um volle Souveränität und territoriale Integrität zurückzugewinnen“, sagte sie am Freitag bei dem Spitzentreffen der führenden demokratischen Industrienationen.



Es gelte, der Ukraine so lange wie nötig die notwendige militärische und finanzielle Unterstützung zu geben. Friedensverhandlungen, die den Angreifer und das Opfer auf eine Stufe stellten, müssten abgelehnt werden.

Zu den bisherigen Sanktionen gegen Russland sagte von der Leyen, allein die EU-Ausfuhrverbote beträfen Waren mit einem Vorkriegshandelsvolumen in Höhe von etwa 50 Milliarden Euro pro Jahr. Dies entspreche einem Anteil von 55 Prozent. Die EU-Einfuhrverbote für Waren aus Russland betreffen demnach 60 Prozent der Vorkriegsausfuhren mit einem Wert von etwa 90 Milliarden Euro.

Von der Leyen schränkte allerdings ein, dass die Sanktionen immer häufiger umgangen würden. „Hightech-Exporte in Drittländer - von Mikroprozessoren und Sensoren für russische Marschflugkörper bis hin zu Chips in militärischer Kommunikationsausrüstung - gehen nach Russland und landen auf dem Schlachtfeld in Waffen gegen die Ukraine“, sagte sie. Dies müsse man beenden.

Andere Krisen nicht vergessen

Entwicklungsorganisationen haben indes die reichen Industrieländer (G7) aufgefordert, über ihre Hilfe im Ukraine-Krieg nicht andere humanitäre Krisen in der Welt zu vergessen. Die Unterstützung für die Ukraine werde ausdrücklich begrüßt, sagte Yuko Shibata von der Nothilfeorganisation Japan Platform (JPF) am Freitag am Rande des G7-Gipfels in Hiroshima in Japan. „Aber die Ukraine ist nicht die einzige Krise in der Welt.“

Die Organisationen, die im Civil 7 genannten zivilgesellschaftlichen Prozess der jeweiligen G7-Präsidentschaften mitwirken, seien besorgt, „dass Geldmittel in die Ukraine umgeleitet werden“, sagte Shibata. „Wir dürfen die "vergessenen Krisen" nicht vergessen.“

Die Ernährungsunsicherheit habe enorme Ausmaße angenommen, beklagten die Organisationen. Vor einem Jahr hätten die G7 im bayerischen Elmau mehr Hilfe versprochen. „Die Tatsache, dass heute mehr Kinder hungrig sind als zuvor, zeigt das Versagen der G7, ihre Verpflichtungen zu erfüllen“, sagte Yumiko Horie von Save the Children.

„Ein Drittel der Menschheit hat nicht genug zu essen“, sagte Max Lawson von Oxfam. Die reichen Nationen müssten einen Schuldenerlass für arme Länder beschließen, die durch die Kreditlast gelähmt würden. Er beklagte, dass humanitären Fragen aber weniger Raum gegeben werde. „Die G7-Staats- und Regierungschefs sind heute eigennütziger.“

Marwin Meier von World Vision beklagte eine „Krisenmüdigkeit“. „Es ist schwieriger geworden, gehört zu werden, weil die Leute es nicht mehr hören wollen. Es wird der Kreislauf von Panik und Vernachlässigung genannt.“ Die Entwicklungsorganisationen beklagen auch, dass verfügbare Haushaltsmittel nicht nur wegen der humanitären Hilfe an die Ukraine und ihre Flüchtlinge, sondern auch durch die Kosten für die Rüstungslieferungen an das Land knapp seien.

