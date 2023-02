Der EU-Sondergipfel zur Migration könnte vom Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj überlagert werden.

International 5 Min.

EU-Sondergipfel

Von Blockade-Drohungen und einem Überraschungsgast in Brüssel

Steve BISSEN Der EU-Sondergipfel zur Migration könnte vom Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj überlagert werden.

Vor dem EU-Sondergipfel zum Thema Migration am Donnerstag und Freitag in Brüssel machen acht EU-Staaten Druck für höhere Hürden bei der Zuwanderung. Es gehe um mehr EU-finanzierte Maßnahmen zum Schutz der Außengrenzen, raschere Abschiebungen sowie neue Rückführungsabkommen mit Drittstaaten, heißt es in einem Brief der Regierungschefs von Österreich, Dänemark, Griechenland, Lettland, Slowakei, Malta, Estland und Litauen.

Österreichs Kanzler Karl Nehammer drohte in einem Interview mit der „Welt“ vom Mittwoch gar damit, die gemeinsame Abschlusserklärung der 27 EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfeltreffen zu blockieren, falls keine konkreten Vereinbarungen zu Migrationsfragen erzielt werden. Zur Erinnerung: Der EU-Sondergipfel zum Thema Migration war unter anderem von Österreich erzwungen worden, das erst im Dezember mit seinem politisch motivierten Veto gegen den Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien für einen Eklat gesorgt hatte.

Österreichs Kanzler Karl Nehammer hat im Vorfeld des EU-Sondergipfels mit einer Blockade gedroht, falls keine substanziellen Fortschritte in der Migrationsfrage erreicht werden. Foto: dpa

„Unserer Meinung nach ist das derzeitige Asylsystem kaputt und nützt in erster Linie den zynischen Schleppern, die das Unglück von Frauen, Männern und Kindern ausnutzen“, schreiben die Regierungschefs in dem Brief, der an EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel adressiert ist. Sie kritisieren darin, dass das aktuelle EU-Asylsystem nicht funktioniere. Jeder zweite Ankommende habe kein Anrecht auf Asyl. Nicht einmal ein Drittel der abgelehnten Asylwerber könne abgeschoben werden, da Herkunftsländer diese vielfach nicht zurücknehmen würden, so die Kritik.

Druck auf Herkunftsländer ausüben

Brüssel müsse den acht Regierungschefs zufolge etwa über Visaanreize auf jene Herkunftsländer Druck ausüben. Eine Forderung, die sich auch im Entwurf der Gipfelerklärung wiederfindet, die dem „Luxemburger Wort“ vorliegt. Darin wird vorgeschlagen, „restriktive Visamaßnahmen in Bezug auf Drittländer einzuführen, die bei der Rückkehr nicht kooperieren“. Demnach sollen auch die Rückführungsverfahren beschleunigt und die Mitgliedstaaten dazu aufgefordert werden, ihre Rückführungsentscheidungen gegenseitig anzuerkennen.

Mehrere Staaten haben bereits Zäune an der EU-Außengrenze errichtet, wie hier zwischen Bulgarien und der Türkei. EU-Mittel zu deren Finanzierung soll es aber vorläufig wohl nicht geben. Denn dagegen wehren sich Länder wie Luxemburg, Frankreich und Deutschland. Foto: AFP

EU-Mittel für Grenzzäune, die Nehammer zuletzt mehrfach gefordert hatte, werden in dem Schreiben der acht Regierungschefs aber nicht erwähnt. Ebenso wenig im Entwurf der Gipfelerklärung, in dem es lediglich allgemein heißt, dass weitere „EU-Mittel zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Verstärkung von Grenzkontrollkapazitäten und -infrastrukturen, Überwachungsmitteln, einschließlich Luftüberwachung, und Ausrüstung“ mobilisiert werden sollen. Denn in der EU ist man sich bei dem Thema uneins: Die EU-Kommission und Länder wie Luxemburg, Frankreich und Deutschland lehnen die Idee grundsätzlich ab, Grenzzäune aus EU-Mitteln zu finanzieren. Andere Mitgliedsländer wie Dänemark, Griechenland, Ungarn, Polen und Bulgarien sprechen sich hingegen offen für den Vorstoß aus.

Vor diesem Hintergrund versucht die EU derweil, sich auf den neuen Migrationspakt zu einigen, der Umsiedlungen von Migranten aus Ländern wie Italien und Griechenland in andere EU-Staaten zur Pflicht machen würde. Etwas, das aber etwa für die osteuropäischen EU-Mitgliedsstaaten ein rotes Tuch bleibt. Für genügend Zündstoff in der Debatte zur Migration beim zweitägigen Gipfel ist demnach gesorgt.

Suche nach Antwort im US-Subventionsstreit

Im Vergleich dazu geradezu harmonisch dürften dagegen die Beratungen über die Zukunft von Wirtschaftshilfen verlaufen. Dabei geht es um eine europäische Antwort auf den sogenannten „Inflation Reduction Act“ (IRA), der den EU-Staats- und Regierungschefs Kopfzerbrechen bereitet. Der Hintergrund: Mit knapp 370 Milliarden Dollar will die US-Regierung in den kommenden Jahren die Entwicklung sogenannter grüner Technologien fördern. In der EU geht die Angst vor der Abwanderung einer zukunftsträchtigen Technologiebranche um.

Im Entwurf der Gipfelerklärung wird die EU-Kommission deshalb aufgefordert, die Beihilferegeln für die Mitgliedstaaten zu lockern. Die Abläufe müssten einfacher und vorhersehbarer werden, damit „gezielte, temporäre und angemessene“ Unterstützung schnell in die strategisch wichtigen Branchen für den grünen Umbau der Wirtschaft fließen könne, heißt es in dem Entwurf. Explizit erwähnt werden auch Steuerrabatte. Bestehende EU-Mittel sollen demnach flexibler eingesetzt werden. Auch sollen „Optionen“ geprüft werden, wie man den Mitgliedstaaten den Zugang zur Finanzierung erleichtern könnte.

EU kann laut Studie bei E-Auto-Batterien unabhängig werden Bis 2027 könne die Staatengemeinschaft ihre Abhängigkeit von Lithium-Ionen-Akkus chinesischer Hersteller beenden.

Die EU-Kommission hat dazu bereits erste Vorschläge unterbreitet: Sie will 350 Milliarden Euro aus dem Corona-Aufbaufonds sowie aus Strukturfonds umwidmen, um damit Wirtschaftshilfen in die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu finanzieren. Es gehe um „gezielte und zeitlich befristete“ Subventionszahlungen, wie EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager bereits in der vergangenen Woche betonte. Zugleich sollen die EU-Verfahren bei Unternehmenshilfen der Mitgliedsstaaten vereinfacht werden.



Selenskyj zu Gast in Brüssel

Überlagert werden könnte der EU-Gipfel aber von einem kurzfristig angekündigten Gastauftritt. Denn der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Donnerstag in Brüssel erwartet, um dort am EU-Gipfel sowie an einer außerordentlichen Plenartagung des Europäischen Parlaments teilzunehmen. Dabei wird es auch um den Wunsch Selenskyjs gehen, wenn möglich, noch in diesem Jahr EU-Beitrittsverhandlungen aufzunehmen.

Angesichts der hohen Hürden scheint dies derzeit aber noch unrealistisch. Im Entwurf der Gipfelerklärung heißt es zwar: „Die Europäische Union wird der Ukraine mit unerschütterlicher Unterstützung zur Seite stehen, solange es nötig ist“. Und: „Die Zukunft der Ukraine liegt in der Europäischen Union“. Zudem werden die „Anstrengungen der Ukraine zur Umsetzung der Bedingungen in Kriegszeiten“ ausdrücklich gelobt. Die Zusage für einen konkreten Zeitrahmen, wie von Selenskyj gefordert, wird es aber wohl nicht geben.

EU verspricht Ukraine weitere Hilfe Die Ukraine wäre lieber heute als morgen EU-Mitglied. Bei einem Gipfel in Kiew müssen die Gäste aus Brüssel aber allzu große Erwartungen dämpfen.

Seine Europa-Tour ist die erst zweite öffentlich bekannte Auslandsreise Selenskyjs seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor knapp einem Jahr. Seine erste Auslandsreise hatte Selenskyj kurz vor Weihnachten nach Washington geführt. Am Mittwochnachmittag folgte ein Besuch in London. Und am Mittwochabend legte Selenskyj vor seiner Weiterreise nach Brüssel noch einen Zwischenstopp in Paris ein, um sich mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem deutschen Kanzler Olaf Scholz zu treffen.

Die EU gilt neben den USA und Großbritannien als wichtigster Unterstützer der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland. Die EU und ihre Mitgliedstaaten haben nach eigenen Angaben bislang knapp 67 Milliarden Euro mobilisiert. Zudem wurden gegen Russland zahlreiche Sanktionen verhängt. Erst vergangene Woche war Kommissionschefin Ursula von der Leyen gemeinsam mit EU-Ratspräsident Charles Michel und 15 Mitgliedern der EU-Kommission nach Kiew gereist, um ihre Solidarität mit der Ukraine zu bekunden. Konkrete Zusagen für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen gab es aber trotz warmer Worte schon damals nicht.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.