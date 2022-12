Der Influencer Andrew Tate wurde in Rumänien festgenommen, nachdem er sich auf Twitter einen Schlagabtausch mit Greta Thunberg geliefert hatte.

Gesuchter Ex-Kickboxer von Pizzakarton verraten

(dpa/MS) - Klima-Aktivistin Greta Thunberg hat auf Twitter schlagfertig auf einen provokanten Tweet reagiert und dafür viel Zuspruch bekommen. Der Influencer Andrew Tate, der immer wieder mit frauenverachtenden Aussagen auffällt, hatte mit der Zahl seiner Autos geprahlt und an Thunberg gerichtet geschrieben: „Bitte gib mir deine E-Mail-Adresse, damit ich dir eine vollständige Liste meiner Autosammlung und der enormen Emissionen schicken kann.“

Die Vorreiterin der weltweiten Klimaschutzbewegung Fridays for Future reagierte am Mittwoch: „Ja, bitte kläre mich auf, schreib mir an kleinerpenisenergie@hastdunichtsbessereszutun.com.“ Das saß aus Sicht vieler Twitter-Nutzer - am Donnerstagmorgen hatte ihr Post 2,2 Millionen Likes - der Post des ehemaligen Kickboxers 172 000.

Frauenfeindlichkeit, von "asozial" bis "widerlich" Dicke deutsche Politiker können alles werden - dicke deutsche Politikerinnen stehen derweil im Shitstorm.

Tate verhöhnte die 19-Jährige daraufhin in einem Video Zigarre rauchend. Videos von ihm werden online schon länger massenweise angeschaut, immer wieder sind seine Äußerungen frauenfeindlich und auf Verbreitung durch Provokation ausgelegt.

Dieses Video wurde ihm allerdings nun zum Verhängnis. Ein Pizzakarton, der darin zu sehen ist, gab der Polizei ausreichend Hinweise, um Tate ausfindig zu machen. So konnte die rumänische Polizei den 36-Jährigen festnehmen. Gesucht wurde der gebürtige US-Amerikaner wegen Menschenhandel und Vergewaltigung.

