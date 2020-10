Donald Trump prägte den Satz, das Corona-Virus werde eines Tages von selbst verschwinden. Immer wieder spielte er die Gefahr herunter. Nun hat sich der Präsident der Supermacht USA selber damit angesteckt.

Virus erwischt Trump: Präsident hat "leichte" Symptome

Donald Trump prägte den Satz, das Corona-Virus werde eines Tages von selbst verschwinden. Immer wieder spielte er die Gefahr herunter. Nun hat sich der Präsident der Supermacht USA selber damit angesteckt – kurz vor der Wahl.

(dpa) - Es ist kurz nach Mitternacht, als das Wahljahr eine dramatische Wendung nimmt. Die Nachricht stürzt die USA in eine kaum vorstellbare Unsicherheit. Einer der am besten geschützten Menschen der Welt, US-Präsident Donald Trump, hat sich mit dem Corona-Virus angesteckt. 32 Tage vor der Wahl, die über seine zweite Amtszeit bestimmt - und über so viel mehr.

„Das Ende der Pandemie ist in Sicht“, sagte Trump am Donnerstagabend noch, wenige Stunden bevor er die Diagnose von sich und seiner Ehefrau Melania bekanntmachte. Mit seinen 74 Jahren gehört Trump zur Risikogruppe. Und ausgerechnet er, der die Gefahr von Corona monatelang herunterspielte, hat sich angesteckt. Am Freitag weist Trump „milde Symptome“ auf, wie sein Stabschef Mark Meadows sagt. Trump kündigte an, sich in Quarantäne zu begeben.

Die Diagnose stelle das ernsthafteste bekannte Gesundheitsrisiko für einen amtierenden amerikanischen Präsidenten seit Jahrzehnten dar, heißt es beim TV-Sender CNN. Und das Risiko war bekannt.

Mehr als sieben Millionen Infizierte

Mehr als 7,2 Millionen Infektionen wurden in den USA bereits nachgewiesen, mehr als 207 000 Menschen sind nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Das Land bekommt die Pandemie einfach nicht in den Griff - auch Trump wird dafür verantwortlich gemacht. Joe Biden, sein Herausforderer bei der Wahl am 3. November, wirft ihm immer wieder vor, er habe als Präsident in seiner grundlegendsten Pflicht gegenüber der Nation versagt. „Er hat uns nicht geschützt.“ Am Freitag ist klar: Trump hat sich womöglich selbst nicht geschützt.

Trumps Glaubwürdigkeit in Trümmern Nachdem sich der Präsident infiziert hat, liegt seine ohnehin schwache Verteidigungsstrategie in Sachen Corona vollends in Trümmern.

Schon am Mittwochabend - Trump flog in der Präsidentenmaschine Air Force One vom US-Bundesstaat Minnesota in Richtung Washington - soll es Hope Hicks, einer seiner engsten Beraterinnen, an Bord der Maschine schlecht gegangen sein. Stabschef Meadows sagt, am Donnerstag habe das Weiße Haus erfahren, dass Hicks sich infiziert habe. Am selben Tag traf Trump mit Spendern in New Jersey zusammen.

Am Donnerstagabend ist es der Präsident selbst, der Hicks' Infektion bestätigt, im Telefoninterview mit seinem Lieblingssender Fox News. Normalerweise produziert die Sendung, zu der sich der Republikaner gerne telefonisch zuschalten lässt, keine Nachrichten mehr, doch bei Trump weiß man nie. Er sagt, er habe sich testen lassen und warte nun auf das Ergebnis. „Wir werden sehen, was passiert.“

Das Weiße Haus schickt kurz darauf noch das Tagesprogramm des Präsidenten herum, geplant war für Freitag unter anderem ein Wahlkampfauftritt in Florida. Nach Bekanntgabe der Diagnose bleibt ein Termin übrig: Ein Telefonat mit Senioren, die in der Corona-Pandemie besonders gefährdet sind.

Es dauert nicht lange, bis Gerüchte aufkommen: Ist die Infektion ein Wahlkampfmanöver? Eine Lüge? Wird Trump nach wenigen Tagen mehrfach negativ getestet und kann allen zeigen, wie ungefährlich das Virus ist, das die Welt seit Monaten paralysiert? Dass es sich bei der Diagnose um eine Finte handelt, ist allerdings unrealistisch: Dafür müsste Leibarzt Sean Conley wissentlich eine falsche Diagnose ausgestellt und die Öffentlichkeit belogen haben.

Donald Trump und seine Frau Melania sind beide infiziert. Foto: AFP

Noch im Januar konnte Trump dank guter Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Börsendaten dem Wahltag optimistisch entgegensehen. Doch dann stürzte die Pandemie die Wirtschaft in eine schwere Krise, die Infektionszahlen gingen durch die Decke, das Sterben begann. Trump sprach vom „unsichtbaren Feind“, den es zu besiegen galt. Er lobte das Krisenmanagement seiner Regierung und ließ wenig Mitgefühl für die Opfer der Pandemie erkennen. Vor allem einen Satz prägte er: Das Virus werde einfach wieder verschwinden.



Trump sorgte in der Pandemie vor allem mit unzähligen Tweets und Pressekonferenzen für Aufsehen. Er gab China die Schuld an der Schwere der Pandemie und strafte die Weltgesundheitsorganisation hart ab. Zuletzt schürte er vor allem Hoffnung mit Blick auf einen baldigen Impfstoff für alle Amerikaner und zog seine Experten dabei offen in Zweifel. Bei Veranstaltungen im Weißen Haus mit zahlreichen geladenen Gästen verbreitete er den Eindruck von Normalität.

Trump könnte sich bei seiner Beraterin Hope Hicks angesteckt haben. Foto: AFP

Seinen Kontrahenten Biden (77) verspottete Trump für dessen Vorsicht. „Ich trage die Maske nicht wie er. Jedes Mal, wenn man ihn sieht, trägt er eine Maske. Er könnte 200 Fuß (60 Meter) entfernt von mir sprechen, er würde mit der größten Maske aufkreuzen, die man je gesehen hat“, sagte Trump am Dienstagabend bei der ersten TV-Debatte mit Biden.

Biden negativ getestet

Prahlend äußerte er sich über Wahlkampfauftritte mit Tausenden Zuschauern. Moderator Chris Wallace fragte, ob er keine Sorge wegen der Ausbreitung des Corona-Virus habe. „Nun, bislang hatten wir überhaupt kein Problem“, antwortete Trump - und fügte in Richtung Biden hinzu: „Wenn Sie diese Massen bekommen könnten, würden Sie dasselbe tun. Aber Sie können es nicht. Niemanden interessiert's.“

Anders als Trump beachtet Biden im Wahlkampf die Corona-Schutzmaßnahmen. Der Demokrat tritt selten öffentlich auf, und wenn, dann nur vor sehr wenigen Zuschauern. Häufig richtet er sich von seinem Anwesen in Wilmington aus an die Wähler. Trump spottete, sein Kontrahent verstecke sich in seinem Keller. Jedenfalls unter gesundheitlichen Aspekten zahlte sich Bidens Umsicht aus, wie am Freitag deutlich wurde: Der Coronavirus-Test von Joe Biden und seiner Ehefrau Jill fällt negativ aus.

Wahlkampf-Pläne durcheinandergewirbelt

Trumps Wahlkampf liegt nun von einem Augenblick auf den anderen auf Eis. Der Präsident hatte sich davor vehement dagegen gewehrt, auf große Events zu verzichten – wohl auch deswegen, weil er in Umfragen konstant hinter Biden liegt. Und so produzierte sein Wahlkampf Bilder, die aus der Zeit gefallen schienen: Anhänger mit aufgerissenen Mündern, die dicht an dicht dem Präsidenten zujubeln. In den kommenden Tagen sollte es so weitergehen, in Florida, Wisconsin und Arizona. In 13 Tagen steht eigentlich die nächste Debatte mit Biden auf dem Programm. Wird sie überhaupt stattfinden?

Immerhin fällt am Freitag der Corona-Test von Vizepräsident Mike Pence negativ aus. Pence müsste einspringen, sollte Trump seine Amtsgeschäfte nicht mehr ausüben können. Als dritte in der Rangfolge nach dem Präsidenten und dessen Vize steht die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi - im politischen Alltagsgeschäft eine erbitterte Gegnerin Trumps. Pelosi sagt dem Sender CNN am Freitag, sie bete für den Präsidenten und die First Lady. Sie fügt hinzu: „Und hoffentlich wird das eine Botschaft an den Rest des Landes sein, dass man seine Maske tragen muss.“

Genesungswünsche von Biden Der Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten hat Amtsinhaber Donald Trump und First Lady Melania Trump Genesungswünsche übermittelt. Seine Ehefrau Jill Biden und er wünschten Donald und Melania Trump „eine rasche Genesung“, schrieb Biden am Freitag auf Twitter. „Wir werden weiterhin für die Gesundheit und Sicherheit des Präsidenten und seiner Familie beten.“ Biden und Trump waren am Dienstagabend bei der ersten TV-Debatte vor der Präsidentschaftswahl am 3. November aufeinandergetroffen. Der Sender CNN berichtete, auch Biden werde auf das Virus getestet.

