Vier Tote nach Schießerei mit Geiselnahme in Liège

Am Dienstagmorgen ist es in Liège zu einer Schießerei mit Geiselnahme gekommen. Ein Mann hatte zwei Polizisten und einen Passsanten erschossen und sich sich in einer Sekundarschule verschanzt. Er wurde von der Polizei neutralisiert.

(mth) - In Liège ist es am Dienstagmorgen gegen 10.30 Uhr zu einer Schießerei mit Geiselnahme gekommen. Ein bewaffneter Mann hatte sich in einer Sekundarschule verschanzt. Eine Spezialeinheit der Polizei hat die Schule offenbar gestürmt und den Geiselnehmer erschossen.

Der Mann hatte vor einem Café auf dem Boulevard d'Avroy im Zentrum von Liège das Feuer auf zwei Polizisten sowie den Fahrer eines Wagens eröffnet und diese getötet. Er soll sich anschließend im nahen Lycée de Waha verschanzt haben und dort eine Frau als Geisel genommen haben. Die Schüler hatten sich im obersten Stock des Gebäudes verschanzt.

Der Tageszeitung "Le Soir" zufolge wollten die Polizisten eine Identitätskontrolle bei dem Mann durchführen. Dieser habe einem der Beamten die Dienstwaffe entrissen und das Feuer eröffnet.



Die Polizei war mit einem großen Aufgebot vor Ort und hatte das Viertel hermetisch abgeriegelt. Zeugen berichteten von Schüssen aus automatischen Waffen, die gefallen seien.

Dieser Artikel wird zeitnah aktualisiert.