Fünf Menschen stürzten offenbar aus großer Höhe auf die Straße. Näheres ist nicht bekannt.

Ungeklärte Ursache

Vier Tote, ein Schwerverletzter in Montreux

Fünf Menschen stürzten offenbar aus großer Höhe auf die Straße. Näheres ist nicht bekannt.

(dpa) - Im Zentrum der Schweizer Stadt Montreux sind laut Behördenangaben offenbar mehrere Menschen aus einer Wohnung in der Nähe des Casinos gesprungen. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen auf Twitter mitteilte, starben vier Personen. Eine weitere Person wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Zustand sei ernst, hieß es.

Über die Hintergründe des Vorfalls war zunächst nichts bekannt. Ein Polizeisprecher sagte nur, dass die Menschen offenbar aus einer Wohnung in die Tiefe gesprungen seien. Weitere Informationen wurden für den späten Vormittag angekündigt.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Lokale Medien zitieren Augenzeugenberichte, wonach es sich um eine Familie handeln soll. Ermittler seien auf einem Balkon im siebten Stock des Hauses zu sehen, heißt es.

Hilfe suchen Betroffene, die an Depressionen oder anderen mentalen Krankheiten leiden, sowie deren Angehörige sollten stets den Rat von Hilfsstellen oder privaten Fachleuten aufsuchen. Hilfe bietet unter anderem der Dienst SOS Détresse unter der Nummer 45 45 45 (montags bis donnerstags von 11 Uhr bis 23 Uhr, freitags und samstags bis 3 Uhr). Für Kinder und Jugendliche stehen täglich die Berater des Kanner a Jugendtelefon zur Verfügung unter der Nummer 116 111. Bei Selbstmord-Gedanken sollte umgehend der Notruf 112 gewählt werden. Alle weiteren Infos erhalten Sie unter: www.prevention-suicide.lu

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.