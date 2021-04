Auf der Autobahn A63 in Rheinland-Pfalz kam es infolge eines illegalen Autorennens zu einem schweren Verkehrsunfall.

Vier Frauen nach illegalem Autorennen in Deutschland verletzt

(dpa) - Bei einem Verkehrsunfall in Folge eines Autorennens auf der Autobahn 63 sind in Rheinland-Pfalz vier Frauen verletzt worden.

Eine 31-jährige Frau lieferte sich mit ihrem blauen Boliden ein Autorennen mit einem anderen Autofahrer. Foto: Polizei Rheinland-Pfalz

Eine 31-Jährige hatte sich nach Polizeiangaben am Freitagnachmittag am Steuer ihres Sportwagens ein Rennen mit einem 32-jährigen Autofahrer geliefert. Dabei fuhr sie mit überhöhter Geschwindigkeit auf den Kleinwagen einer 65-Jährigen auf, die die Fahrspur wechseln wollte. Die 65-Jährige und ihre Beifahrerin wurden durch den Aufprall schwer verletzt - die 31-Jährige und ihre Begleiterin leicht. Alle vier wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die A63 war nach dem Unfall bei Biebelnheim in Fahrtrichtung Mainz bis zum Abend für mehrere Stunden gesperrt.

Die beiden an dem Autorennen beteiligten Fahrer wurden vorläufig festgenommen und nach Vernehmungen wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.