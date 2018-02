Das einseitige Werben der Parteispitze für das Zustandekommen einer Großen Koalition in Deutschland stößt bei der SPD-Basis auf Widerstand.

International 2 Min.

Viel Kritik am SPD-Mitgliederentscheid

Das Schicksal der alten und aller Voraussicht nach auch neuen deutschen Bundeskanzlerin liegt in den Händen der SPD-Basis. 463 723 SPD-Mitglieder stimmen seit Dienstag über den Koalitionsvertrag mit CDU und CSU ab - und damit auch über eine Fortsetzung der Kanzlerschaft von Angela Merkel.

Von LW-Korrespondent Helmut Uwer in Berlin

Nur noch 15,5 Prozent. So tief war die SPD noch nie gesunken wie in der am Dienstag veröffentlichten Umfrage der „Bild“-Zeitung. Damit liegen die Genossen auf Bundesebene erstmals sogar hinter der AfD (16 Prozent). Schlechter hätte der Start für den 1,5 Millionen Euro teuren Mitgliederentscheid über eine erneute Große Koalition nicht sein können. Bis zum 2. März um 24 Uhr können die rund 460.000 Mitglieder ihre Stimme dafür oder dagegen abgeben. Damit ihre Stimme gültig ist, müssen sie eine eidesstattliche Erklärung beifügen.

Dann haben 120 Freiwillige bis Sonntagmittag Zeit, die abgegebenen Stimmen auszuzählen. Damit das funktioniert, werden wie schon vor vier Jahren Hochleistungsschlitzmaschinen zum Briefe öffnen eingesetzt. Und damit nichts vorzeitig nach draußen dringt, müssen die Freiwilligen ihre Handys abgeben. Am Sonntagnachmittag soll dann das mit Spannung erwartete Ergebnis bekannt gegeben werden, das darüber entscheidet, ob Bundeskanzlerin Angela Merkel vier weitere Jahre im Amt bleiben kann.

Bereits vor vier Jahren hat es einen Mitgliederentscheid in der SPD gegeben. An dem hatten rund 80 Prozent der Mitglieder teilgenommen. 75 Prozent hatten mit Ja gestimmt. Auch damals hatten es große Bedenken gegeben, dass die Basis die Groko ablehnen könnte. In diesem Jahr aber ist der Unmut der Basis mit der Parteispitze gerade in den letzten Wochen gewaltig angewachsen.

Kevin Kühnert ist einer der prominentesten GroKo-Gegner innerhalb der SPD. Der Juso-Chef gibt dabei keine schlechte Figur ab. AFP

Zum einen ärgern sich viele, dass auf den sieben Regionalkonferenzen nur für die Groko geworben wird. Vermisst werden Diskussionen zwischen der designierten Parteichefin Andrea Nahles und dem Haupt-Groko-Gegner Kevin Kühnert. Der Juso-Chef tourt in Eigenregie durch die Lande, um für ein Nein Stimmung zu machen. Das gelingt ihm auch nicht schlecht. Der mitgliederstärkste Verband Nordrhein-Westfalen trommelt im Internet gegen die Groko. Mehrere hundert Genossen haben bereits unterschrieben.

Zum anderen haben viele das Personalgemauschel an der Spitze satt, wo ein Ex-Parteichef Martin Schulz das Spitzenamt einfach so an Fraktionschefin Nahles weiterreichen und Außenminister werden wollte. Als Folge davon haben nun drei total unbekannte Genossen ebenfalls ihre Kandidatur für den Parteivorsitz angekündigt. Damit haben die SPD-Delegierten auf dem Sonderparteitag am 22. April zwar formell die Wahl. Aber echte Chancen haben die drei Nobodys nicht. Nahles ist klare Favoritin. Ihr traut man das Amt auch zu. Damit nicht eine neue Personaldebatte aufkommt, weigert sich die SPD-Spitze zudem beharrlich, jetzt schon die Namen der künftigen Minister bekannt zu geben.

Knapper Ausgang



Angesichts der immer miserableren Umfrageergebnisse und den zahlreichen Personalquerelen um den Abgang von Schulz und das bevorstehende Aus für den beliebten Außenminister Sigmar Gabriel, das viele nicht verstehen können, deutet alles auf einen äußerst knappen Ausgang des Mitgliederentscheides – vergleichbar dem knappen 56 Prozent-Ergebnis beim Sonderparteitag zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen.

Nahles und Co. geben sich in den Regionalkonferenzen alle Mühe, die Genossen davon zu überzeugen, dass der Koalitionsvertrag zu 70 Prozent die Handschrift der SPD trägt. Juso-Chef Kühnert dagegen erklärt die Gemeinsamkeiten mit der Union für aufgebraucht. Die notwendige Erneuerung der SPD ist seiner Meinung nach nur außerhalb der Regierung möglich. Wenn die Basis mehrheitlich seinem Fundamentalismus nachgibt, dann sind Neuwahlen höchst wahrscheinlich. Und dann ist es höchst fraglich, ob eine derart zerstrittene SPD noch einmal über 20 Prozent kommt wie im letzten Herbst.