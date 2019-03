Die dänische Politikerin könnte Nachfolgerin von Jean-Claude Juncker an der Spitze der EU-Behörde werden.

Vestager kandidiert für EU-Kommissionspräsidentschaft

(TJ/ AFP) - Margarethe Vestager wird von der liberalen Fraktion im EU-Parlament ins Rennen um den Posten des EU-Kommissionspräsidenten und damit für die Nachfolge von Jean-Claude Juncker geschickt. Vestager ist aktuell die für Wettbewerbspolitik zuständige EU-Kommissarn. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus Kreisen der Allianz der Demokraten und Liberalen (ADLE) in Brüssel.



Am Donnerstag will die ADLE eine Gruppe von sechs Persönlichkeiten bestimmen, die die Wahlkampagne anführen sollen. Neben Vestager gehören dieser Gruppe voraussichtlich der einstige belgische Premier Guy Verhofstadt, EU-Transportkommissarin Violetta Bulc, die Italienerin Emma Bonino, der Spanier Luis Garicano, die Deutsche Nicola Beer und die Ungarin Katalin Cseh an.