Wegen fehlender Impfstofflieferungen könnte sich die Eindämmung des Corona-Virus noch lange hinziehen. Ratschef Michel droht den Herstellern nun mit juristischen Konsequenzen – auch in Luxemburg regt sich Kritik.

Verzögerungen bei Impfstoffen: "Es ist ein Skandal"

Wegen fehlender Impfstofflieferungen droht die EU ihre Ziele bei der Eindämmung des Corona-Virus zu verfehlen. Ratschef Michel droht der Pharmaindustrie nun mit juristischen Konsequenzen – und auch in Luxemburg regt sich Kritik.

(dpa/jt) - EU-Ratspräsident Charles Michel hat die Hersteller von Corona-Impfstoffen angesichts von Lieferverzögerungen vor möglichen Konsequenzen gewarnt. „Wir erwarten, dass die von den Pharmaunternehmen bestätigten Verträge eingehalten werden“, sagte Michel am Sonntag dem französischen Sender Europe 1. Um die Einhaltung der Verträge zu gewährleisten, könne die EU auch „juristische Mittel“ nutzen.

Man verstehe, dass es Probleme geben könne, erklärte Michel. Es brauche aber Klarheit über die Gründe. So habe Pfizer anfangs Verzögerungen von Impfstofflieferungen von mehreren Wochen angekündigt. Nachdem man mit der Faust auf den Tisch gehauen habe, sei es dann aber nur noch um eine Woche gegangen.

Nach der Pharmaunternehmen-Kooperation aus Biontech und Pfizer hatte am Freitag auch der Hersteller Astrazeneca angekündigt, zeitweise weniger Impfstoff liefern zu können als ursprünglich geplant. Grund sei eine geringere Produktion an einem Standort in der europäischen Lieferkette, hieß es.

Kritik aus Luxemburg an Astrazeneca

Der Luxemburger LSAP-Politiker Georges Engel übte scharfe Kritik an dem Vorgehen von Astrazeneca. Es sei ein Skandal, dass der schwedisch-britische Produzent seine Verpflichtungen gegenüber der EU nicht einhalte, während Großbritannien die angefragten Impfstoffdosen bekomme, schrieb Engel am Samstag auf Twitter. Die EU müsse „mit aller Konsequenz“ auf die Einhaltung der Verträge pochen.

Et ass ee Skandal, dass de schwedesch-britesche Produzent AstraZeneca seng Engagementer vàv vun der EU net anhällt, GB awer seng gefroten Dosen kritt. D’EU muss hei op d’Anhalen vun de Kontrakter pochen, mat aller Konsequenz! — Georges Engel (@georges_engel) January 23, 2021

Astrazeneca hat seinen Impfstoff zusammen mit der britischen Universität Oxford entwickelt. Er wird in Großbritannien bereits genutzt. Für diese Woche wird auch eine Zulassung in der Europäischen Union erwartet.

Impfquote von 70 Prozent kaum erreichbar

Die Brüsseler Behörde geht eigentlich davon aus, dass die Mitgliedstaaten mit den von ihr eingekauften Impfstoffen bis Ende des Sommers mindestens 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung impfen können. EU-Ratspräsident Charles Michel räumte am Sonntag ein, dass dieses Ziel nur schwierig zu realisieren sein werde.

Luxemburg beim Impfen unter den EU-Schlusslichtern Luxemburg kommt nur sehr langsam voran beim Impfen – die Gründe dafür sind vielfältig. Ausbleibende Lieferungen erschweren die Lage.

Nach Angaben aus der EU-Kommission soll es nun an diesem Montag ein weiteres Treffen des Lenkungsausschusses zur EU-Impfstrategie zu den Verzögerungen geben.