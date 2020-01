In der Nacht sollten die USA erneut einen Luftangriff in Irak geflogen haben. Am Samstagmorgen wurde die Meldung dementiert

Verwirrung um weitere Attacke in Irak

Widersprüchliche Meldungen um einen weiteren Angriff der USA in Irak halten Beobachter am Samstag in Atem: Begonnen hatte die Verwirrung mit einem Bericht des staatlichen irakischen Fernsehens und der Webseite "Al Sumaria", die sich auf Sicherheitskreise berufen hatten, wonach mehrere Fahrzeuge - aller Wahrscheinlichkeit nach von iranisch unterstützten Milizen - das Ziel einer erneuten US-Attacke während der Nacht auf Samstag gewesen sein. Das staatliche iranische Fernsehen hatte von mehreren Opfern gesprochen, ohne allerdings Zahlen zu nennen.

Mitglieder sogenannter Volksmobilisierungseinheiten seien getroffen worden, berichtete die Webseite "Al-Sumaria". Dabei soll es sich um Sanitäter gehandelt haben, hochrangige Mitglieder seien nicht getötet worden.

Dementi

Am Samtagmorgen dementierte sowohl die US-geführte Militärkoalition wie auch die angeblich angeriffene Miliz den Angriff. Auch das irakische Militär bestritt den Angriff und widersprach damit Berichten des Fensehens. Die Militärkoalition habe in den vergangenen Tagen keinerlei Angriffe in der Nähe des nördlich von Bagdad gelegenen Lager Tadschi geflogen.

Ein Sprecher der US-Kräfte twitterte dazu am Samstag diese Meldung:

FACT: The Coalition @CJTFOIR did NOT conduct airstrikes near Camp Taji (north of Baghdad) in recent days. — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) January 4, 2020









Asselborn beunruhigt

Der luxemburger Diplomatiechef Jean Asselborn hatte sich bereits am Freitagabend nach der Tötung des Generals Soleimani durch US-Einheiten in einer Mitteilung über die Gewalteskalation im Irak beunruhigt gezeigt. Nach wie vor erreiche man mit diplomatischen Mitteln mehr, als mit Gewalt. Dies habe nicht zuletzt der Krieg im Irak gezeigt. Er richtete einen Appel an Teheran und Washington, miteinander zu reden, um jegliche Gewalteskalation in der Region zu vermeiden.

Lesen Sie hier den Wortlaut der Mitteilung:

Nous sommes très préoccupés par les développements en Irak et nous appelons l'ensemble des acteurs concernés à la retenue et à la désescalade. Nous espérons que la raison prévaudra et que les responsables concernés garderont la tête froide.

L'histoire nous a enseigné, avec le déclenchement de la guerre en Irak et ses conséquences, qu'on ne résout pas les problèmes en faisant parler les armes. La diplomatie doit primer. Les attaques contre les missions diplomatiques sont inacceptables. Toute la lumière doit être faite sur les attaques récentes contre l'Ambassade des Etats-Unis à Bagdad. Il incombe au gouvernement irakien de garantir la sécurité de toutes les missions diplomatiques sur son territoire. Nous appelons à l'établissement de canaux de communication directs entre Téhéran et Washington, afin d'éviter toute escalade de la violence dans la région.