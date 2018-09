Im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche in den USA werden nun auch mögliche Sexualverbrechen in den Bundesstaaten New York und New Jersey untersucht.

Vertuschungsverdacht bei sexuellem Missbrauch in Diözese New York

(KNA) - Die Generalstaatsanwältin des Bundesstaates New York, Barbara Underwood, geht Vorwürfen sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen nach, die in der Diözese New York vertuscht worden sein sollen, wie die "New York Times" (Donnerstag) berichtete. Die eingeleitete zivilrechtliche Untersuchung konzentriert sich demnach auch auf andere katholische Institutionen New Yorks.

Auch in New Jersey wurde eine Sondereinheit gebildet, um den Vorwürfen nachzugehen. Die Task Force habe die Befugnis, Auskünfte bindend einzufordern, sagte Generalstaatsanwalt Gurbir Grewal. Er ernannte den Staatsanwalt Robert Laurino als Sonderermittler.



Alle acht römisch-katholischen Diözesen im Staat wurden vorgeladen, sagte laut der Zeitung eine mit der Untersuchung vertraute Person. Die Ankündigung der Generalstaatsanwältin kommt einige Wochen nach einem Bericht in Pennsylvannia, der den Missbrauch von mehr als 1.000 Kindern durch Hunderte von Priestern über Jahrzehnte detailliert beschreibt.

Das Büro der Staatsanwältin bestätigt, dass ihre Behörde bestrebt sei, mit lokalen Bezirksanwälten zusammenzuarbeiten, um den Verdacht der Vertuschung zu untersuchen. Falls nötig, würden alle Personen zur Rechenschaft gezogen, die Straftaten begangen haben.

"Auch die Opfer in New York verdienen es, gehört zu werden - und wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um ihnen die Gerechtigkeit zu bringen, die sie verdienen", sagte Staatsanwältin Underwood in einer Erklärung.