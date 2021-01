Vertrauensfrage in Italien: Conte kämpft um jede Stimme

Nach dem Austritt von Ex-Premier Matteo Renzi stellt sich Italiens Regierungschef Giuseppe Conte am Dienstag im Senat einer Vertrauensabstimmung.

Von Dominik Straub (Rom)

Eine erste Klippe musste Giuseppe Conte schon am Montag umschiffen: Vor der entscheidenden Vertrauensabstimmung im Senat stand am Abend eine analoge Abstimmung in der Abgeordnetenkammer auf der Tagesordnung.

Conte hat diese erste Abstimmung komfortabel mit 321 zu 259 Stimmen gewonnen – aber in der großen Parlamentskammer hatte für den Regierungschef ohnehin keine Absturzgefahr bestanden: Die verbliebenen Regierungsparteien – die postideologische Fünf-Sterne-Bewegung, der sozialdemokratische PD und die kleine Linkspartei LEU – wären nach dem Ausscheiden Matteo Renzis aus der Koalition auch ohne fremde Hilfe auf eine Mehrheit gekommen – ganz im Unterschied zum Senat ...